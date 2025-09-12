SETOR DE SERVIÇOS EM SERGIPE REGISTRA ALTA DE 7% NO ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, DIZ PESQUISA MENSAL

O setor de serviços em Sergipe registrou, no mês de julho, uma alta de 7% no acumulado dos últimos 12 meses e junto aos estados do Distrito Federal e Amazonas, se destacou entre os maiores crescimentos do país.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

No acumulado do ano, ou seja, de janeiro a julho, o acréscimo foi de 4,4%. Além disso, o estado também teve uma variação positiva de 0,6% frente ao mês anterior, de junho, na série com ajuste sazonal.

O mês de julho deste ano registrou, também, um crescimento da receita nominal de 1,3% em relação a junho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, não apresentou variação. O acumulado no ano apontou alta de 9,3%; e o dos últimos 12 meses, de 11,9%.

“O setor de serviços segue forte e com um crescimento consistente há pelos menos dois anos, de acordo com as análises realizadas pelo Observatório de Sergipe, mostrando que o estado segue num ritmo firme de crescimento e de aquecimento da economia”, destacou o subsecretário de Estudos e Pesquisas, responsável pelo Observatório de Sergipe, Ciro Brasil.

Cenário nacional

O volume de serviços em julho cresceu em 12 das 27 unidades da federação em comparação com o mês anterior. Sergipe ficou na 9ª posição no ranking do crescimento do setor de serviços no país.

O Brasil apresentou um leve aumento de 0,3% na série com ajuste sazonal. No acumulado do ano, o crescimento foi de 2,6%. No mês, Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo e Paraíba apresentaram as maiores altas. Já Tocantins, Amazonas, Amapá, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro obtiveram os menores resultados.

No acumulado de 12 meses, a elevação do volume de serviços no Brasil ocorreu em 22 das 27 unidades da federação. Sergipe, Distrito Federal e Amazonas se destacaram com a maior alta, dividindo a primeira posição, seguidos do Rio Grande do Norte e Amapá. Em contrapartida, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Rondônia apresentaram as maiores quedas.

Foto: Ascom/Seplan