Setor de transporte amplia distribuição do Mais Aracaju Pré-pago nos pontos

Eliminando o uso de dinheiro físico nos ônibus, o Mais Aracaju Pré-pago contribui para a redução de assaltos, ao mesmo tempo em que torna o processo de pagamento das passagens ainda mais célere. Assim, reforçando o compromisso com a eficiência na mobilidade, a Aracajucard está ampliando a distribuição do Mais Aracaju Pré-pago nos pontos de atendimento localizados no Ceac do Parque Shopping e no Ceac da Rodoviária Nova.

Com esse cartão, os passageiros podem adquirir créditos via Pix, diretamente pelo WhatsApp, com o auxílio da atendente virtual Val. Os cartões são distribuídos de forma gratuita e sem a necessidade de agendamento. Confira abaixo os endereços e horários de atendimento para receber o seu.

Ceac Aracaju Parque Shopping:

Das 7 às 16 horas – Av. João Rodrigues, 42 – Industrial, Aracaju – SE, 49065-450

Ceac Rodoviária Nova:

Das 7 às 13 horas- José Rollemberg Leite – Av. Pres. Tancredo Neves – Capucho, Aracaju – SE, 49082

