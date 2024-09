SETRANSP ENTREGA A PUBLICAÇÃO VOLTADA À MOBILIDADE URBANA E AO TRANSPORTE PARA OS CANDIDATOS À PREFEITURA

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), em parceria com a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), realiza, desde a última semana, a entrega da publicação “Retrato da mobilidade urbana de Aracaju e da Região Metropolitana e Propostas de Melhorias para o Transporte Público Coletivo”, destinada aos candidatos à Prefeitura de Aracaju, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro.

A revista tem por objetivo apresentar diversas sugestões de melhorias para a prestação do serviço de transporte público coletivo frente à expansão urbana. Além disso, as sugestões à gestão pública visam chamar a atenção para a essencialidade do transporte público coletivo, assim como para os notórios benefícios da sua priorização.

“A revista reúne sugestões para a gestão pública com propostas de melhorias para o transporte coletivo e a mobilidade urbana em si. Esse material reflete a preocupação do setor frente a diversos fatores, como a distribuição justa das vias com a prioridade dos ônibus para gerar mais agilidade, os investimentos públicos no setor para garantir uma tarifa acessível e a manutenção de investimentos, entre outras questões”, ressalta a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

A distribuição da publicação foi realizada durante o Encontro com Candidatos e Candidatas à Prefeitura de Aracaju, promovido pelo Fórum Empresarial de Sergipe. Os demais candidatos que concorrem à Prefeitura da capital e da região metropolitana também receberão a publicação.

Encontro com candidatos

Durante a participação do Setransp no Encontro com Candidatos e Candidatas à Prefeitura de Aracaju, o setor de transporte levantou questões sobre a importância de priorizar o transporte público coletivo na mobilidade urbana. A iniciativa reuniu empresários e entidades que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do estado e, também, debateram outras temáticas.

Confira, de acordo com a ordem de participação no evento, o que cada candidato pontuou sobre o transporte público na capital.

Danielle Garcia

“O transporte público é um direito social essencial para o desenvolvimento econômico, garantindo o ir e vir das pessoas. Elas não querem um ônibus futurista, mas um transporte básico que funcione, seja seguro e rápido. A licitação do transporte é extremamente relevante e precisa de transparência. Além disso, observo o que acontece em outros países: um bilhete de três horas, que permite circular pela cidade sem passar pelos terminais. Isso poderia fazer parte da nossa capital. Também devemos considerar o transporte hidroviário, que pode ligar Socorro e Coroa do Meio, mostrando ser uma alternativa possível e necessária”.

Luiz Roberto

“Na Zona de Expansão, um incêndio destacou a precariedade do transporte público em Aracaju, onde apenas 171 dos 440 ônibus foram renovados nos últimos oito anos. A licitação está em discussão judicial, mas propõe uma passagem próxima de R$5 com frota renovada e melhorias como ar-condicionado e Wi-Fi. O sistema integrado exige um subsídio de R$126 milhões, com Aracaju investindo R$86 milhões. Espera-se que, com a execução dos contratos, o transporte melhore significativamente. Comparado a cidades vizinhas, Aracaju oferece integração, enquanto outras cobram tarifas adicionais”.

Yandra Moura

“O transporte público de Aracaju está em crise e precisa de uma mudança urgente. A atual licitação apresenta problemas e não oferece uma contrapartida adequada da prefeitura para melhorar a frota de forma rápida. Precisamos reduzir o prazo para a troca dos ônibus e ajustar o plano diretor para melhorar o trânsito na cidade. O aumento dos veículos particulares indica falta de confiança no transporte público, que precisa ser mais seguro e eficiente para recuperar os usuários. A revisão do plano diretor e a reformulação da licitação são essenciais para enfrentar esses desafios e promover um transporte público mais eficiente em Aracaju”.

Emília Corrêa

“O transporte público de qualidade é uma das principais lutas que, Ricardo e eu, defendemos na Câmara, e será prioridade no início do mandato. Maceió, onde o transporte funciona muito bem, possui tarifas mais baixas e acessibilidade. Por que Aracaju não pode ter o mesmo? Desde jovem, evitei usar ônibus por causa da precariedade e essa realidade ainda é perceptível. Lutamos pela licitação, que acabou saindo equivocada, cheia de tropeços. Queremos uma licitação correta, com ônibus novos e tarifas justas, além de mais transparência na gestão. Precisamos de uma nova licitação no início do mandato para um transporte que funcione para todos, porque isso impacta diretamente a vida da população”.

Fonte e foto Setransp