Setransp promove ação para crianças desenharem em ônibus do transporte público

Tinta e pincel são “ingredientes” para o Dia das Crianças, mas o Setransp adicionou um ônibus, e assim surgiram as Crianças Supertalentosas

Em alusão ao Dia das Crianças, na tarde desta sexta-feira, 26, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), em parceria com a Viação Atalaia, o Programa Ambiental Despoluir, a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e a Prefeitura de Aracaju, promoveu um momento recreativo nas instalações da empresa de ônibus. A ação proporcionou às crianças do Coral Arcanjos, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), e aos filhos dos colaboradores do setor a oportunidade de ilustrar um ônibus do transporte público, que no dia seguinte à atividade, passou a integrar a frota, inicialmente na linha Augusto Franco/Bugio.

Com desenhos e pinturas feitas à mão na parte externa, o veículo se transformou em uma grande tela, valorizando a infância e mostrando, de forma lúdica, a importância da prestação do serviço. A iniciativa permite que os pequenos compreendam, ao verem a arte criada por eles circulando por diversos locais da Grande Aracaju, o papel do setor de transporte em conectar pessoas a destinos, promovendo o desenvolvimento social, aliado à inclusão de todos os passageiros na utilização do modal.

A presidente do Setransp, Raissa Cruz, espera que “essa arte feita pelos pequeninos possa levar mais cor para a vida das pessoas, transportando mais esperança, amor e pureza nas atitudes do cotidiano, assim como na relação com os outros”. Raissa acrescenta que “a linha Augusto Franco/Bugio é a principal da cidade, por cortar Aracaju de ponta a ponta, mas essa não será a única a receber o veículo. As linhas serão alternadas para que as crianças tenham a oportunidade de ver a sua arte passando por diversos locais, inclusive na região metropolitana”.

Com o tema “A criança traz cor para a vida”, a ação também teve como objetivo resgatar os pequenos para um lazer offline, destacando o valor do trabalho em equipe e oportunizando um espaço que garantisse o direito de brincar e se expressar livremente, estimulando o desenvolvimento das crianças enquanto constroem memórias de infância.

O diretor da Viação Atalaia, Emmanuel Lima, ressalta que a empresa reconhece o valor de iniciativas como essa, que unem as crianças e as aproximam do setor de transporte público.

“Contribuir com essa iniciativa do Setransp foi uma alegria enorme. Ações como essa aproximam as crianças de um espaço que faz parte do dia a dia da cidade e mostram o quanto o transporte também pode ser um lugar de aprendizado e diversão. Essa ação reforça o papel social das empresas e o quanto podemos contribuir para que os pequenos cresçam valorizando o transporte público e a cidade em que vivem”, pontua o diretor.

A atividade, que contou com a entrega de lanches e brindes, foi supervisionada por colaboradores da Atalaia e do Setransp, além dos pais das crianças e de representantes das instituições participantes. A arte ficou sob o olhar do artista Korea, que também grafitou no ônibus o slogan da ação, além de outras artes que complementaram a identidade visual criada pelas crianças.

Arcanjos e APAE

Maria de Fátima é coordenadora do Coral Arcanjos, junto com o esposo, há cinco anos. Acolhendo crianças de 6 a 12 anos, a instituição ressignifica, por meio da música, a vida dos integrantes, que de forma gratuita, aprendem a tocar diferentes instrumentos, bem como desenvolvem técnicas de canto.

Há tempos, o Arcanjos já conta com a parceria do Setransp para ações com as crianças. Desta vez, de forma inédita, a pintura de um ônibus foi motivo de grande expectativa e alegria para os cantores mirins, revela Fátima.

“Esse convite foi muito importante para as crianças. Somos apaixonados pelo Setransp e, quando menciono o nome do sindicato, elas já ficam na expectativa, porque sabem que sempre vem momentos de felicidade. Elas ficaram muito animadas com essa ação, e isso nos deixa felizes. Pedi aos pais que não deixassem os filhos de fora, pois experiências assim marcam a infância. A vida ganha sentido quando fazemos algo pelo outro, e a alegria e o acolhimento do Setransp nos fazem muito bem”, ressalta Fátima.

A assessora da APAE, Irllen Souza, destaca que “o convite foi maravilhoso, porque a atividade proporcionou às crianças se divertirem, expressarem sua criatividade e também saírem um pouco da rotina da instituição, das terapias e do trabalho lá dentro. Aqui, elas compartilharam experiências e conheceram novas crianças, tendo a oportunidade de socializar. Essa iniciativa foi incrível”.

Crianças

Diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA) aos 3 anos de idade, Lorena, hoje com sete, desenhou a família inteira na lateral esquerda do ônibus. Além disso, compreendeu a importância de realizar um projeto junto com outras crianças, vivenciando o valor de compartilhar o espaço do veículo para a arte de todos.

“Lorena tem uma ansiedade exacerbada, por isso deixei para contar sobre o evento pouco tempo antes de trazer ela. Assim que eu falei, ela já se preparou logo, dando realmente importância ao evento. Ela fez um esboço da nossa família e, quando começou a desenhar no ônibus, deixou a criatividade rolar”, explica Macly Ferreira, mãe da criança.

Macly complementa dizendo que “Lorena ficou um pouco apreensiva no início, porque queria muito espaço, mas expliquei que o ônibus era para todas as crianças, que também queriam desenvolver sua arte. Ela entendeu, deixou a criatividade fluir e fez um desenho lindo, com toda a família registrada no ônibus. Fico muito feliz com a evolução dela, os resultados são uma bênção, e só tenho a agradecer a Deus”.

Assim como Lorena, o pequeno Lázaro Gabriel foi diagnosticado com TEA e é atendido pela APAE. Ele conta como foi a experiência da tarde recreativa.

“Eu gostei de comer e de pintar o ônibus. Eu pintei uma pirâmide, com um sol sorrindo e um homem com um sorriso. Eu quero muito ver o ônibus que eu pintei na rua”, revela Lázaro.

Já o pequeno Rone Emanuel, que faz parte do Coral Arcanjos, ressalta que a ação deixou todo mundo feliz.

“Essa tarde fez todo mundo pintar e se divertir. Fez todo mundo ficar alegre. Ninguém está triste aqui. Essa tarde distraiu a mente de todo mundo. Que tarde boa”, revela Rone, sorrindo.

Com um pedido muito criativo, a primeira criança a pintar o ônibus foi o carismático Noah Aguiar, 6. O pequeno, que é filho de uma das colaboradoras do Setransp, pediu para o artista Korea desenhar no ônibus um fusquinha da polícia.

“Eu achei muito legal participar dessa ação, deu para pintar bastante. Também gostei muito da comida. Eu estava muito ansioso para esse dia e, quando eu vir o ônibus na rua, vou dizer que eu tenho um fusca nele. Eu nunca vou esquecer desse ônibus”, conta Noah, que também levou para casa uma arte do Korea grafitada na camisa.

JPZ

Tinta, pincel e tudo o que há de bom. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar a ação do Dia das Crianças perfeita. Mas o Setransp “acidentalmente” adicionou um ingrediente extra à mistura: um ônibus do transporte público. E assim nasceram as Crianças Supertalentosas. Quem entendeu a adaptação da dublagem brasileira da abertura do clássico desenho “As Meninas Superpoderosas”, no início deste parágrafo, com facilidade também encontrará as personagens na lateral do ônibus.

Com a assinatura JPZ, o artista Egnaldo Correa, conhecido como Korea, grafitou as personagens como uma homenagem às Crianças Supertalentosas, que transformaram o ônibus em uma obra de arte disponível a todos que se deslocam pela Grande Aracaju.

O artista, residente no bairro Japãozinho, se dedica à arte urbana e ao grafite. Ele relata a importância da iniciativa.

“É muito importante participar de uma iniciativa como essa. Eu tô direto pintando na rua, levando arte para a comunidade, para as pessoas. Agora, imagina a importância de levar uma arte feita pelas crianças num ônibus que circula em várias localidades. As crianças são nosso futuro, e é fundamental deixar elas transmitirem a arte, se sentindo importantes e participativas. Essa iniciativa do Setransp é super da hora e eu tô aqui sempre que precisarem”, revela Korea.

Fonte: Juliana Melo/assessoria Setransp – Imagens: Ascom Setransp e Atalaia