“SIGO O CAMINHO DA VERDADE E DO JOGO LIMPO”, DIZ DR. SAMUEL APÓS ÊXITOS NA JUSTIÇA CONTRA FAKE NEWS

Em Nossa Senhora do Socorro, a política limpa tem saído vencedora, mesmo em um cenário marcado por desinformação e estratégias políticas desonradas. Nas últimas semanas, o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), tem obtido vitórias significativas na Justiça contra a disseminação de fake news, mostrando que é possível construir uma pré-campanha limpa e democrática.

Recentemente, dois portais de notícias foram condenados a pagamento de multa e remoção de matérias por divulgação de notícias falsas e descontextualização da verdade dos fatos. O mesmo aconteceu com o secretário de comunicação de Nossa Senhora do Socorro, Luiz Carlos Ferreira, que foi intimado pela Justiça e teve que remover das suas redes sociais conteúdo com inverdades acerca de Samuel.

No mês de junho, o pré-candidato também buscou a Polícia Federal para denunciar disparos em massa de fake news. Segundo ele, números de outros estados estavam sendo utilizados para envio de notícias falsas com o intuito de manchar sua imagem e sua honra, e, consequentemente, causar um possível impacto na opinião dos eleitores.

“Sigo o caminho da verdade e do jogo limpo, porque é desta forma que as pessoas de bem agem, procurando os meios legais para solucionar condutas criminosas. Sei que, assim como eu, a população de Socorro também está cansada destas ‘artimanhas’, mentiras e enganações, foram muitos anos tendo que lidar com esta realidade que só é benéfica para quem articula essas estratégias, fora eles, todo mundo sai perdendo com isso”, declarou Samuel, que é advogado e recorrentemente reforça sua confiança na Justiça.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago