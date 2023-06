‘Silibrina de Lagarto’ é declarada Bem de Interesse Cultural de Sergipe

Aprovado nesta quinta-feira (1º), por unanimidade, o Projeto de Lei nº 210/2023, de autoria da deputada Áurea Ribeiro (Republicanos), tem por finalidade declarar a Festa da Silibrina na Cidade de Lagarto, como Bem de Interesse Cultural do Estado de Sergipe.

O evento que acontece todos os anos no dia 31 de maio, com esta aprovação do PL o evento cultural fica inserido no calendário oficial de eventos do Estado de Sergipe.

De acordo com a propositura, é possível definir a cultura popular como um conjunto de saberes determinados pela interação dos indivíduos de uma certa localidade, reunindo elementos e tradições culturais que estão associados às características daquele povo em específico por meio de crenças, artes, moral, leis, linguagem, ideias, hábitos, tradições, usos e costumes expressos.

“É neste contexto que se insere a importância da Festa da Silibrina, quando a cidade se veste de alegria para participar da celebração”, destacou a deputada Áurea Ribeiro, acrescentando que o evento é celebrado há mais de 80 anos, promovendo a valorização das tradições culturais e raízes lagartenses, fomentando o turismo local, trazendo benefícios econômicos e culturais ao município; gerando vários empregos sazonais, especialmente na época junina.

A tradição começa com a retirada do mastro pelos moradores, acompanhados sempre por uma banda de pífano, para ser replantada no local em que acontecerá o evento, culminando com a subida das pessoas ao topo do tronco de árvore, visando alcançar brindes.

Foto: Divulgação Prefeitura de Lagarto

Por Aldaci de Souza