Silvany compartilha experiência enquanto prefeita durante atividade na Marcha a Brasilia

Durante o último dia da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a Confederação Nacional realizou um painel com foco em boas práticas na Gestão Pública. Entre os gestores presentes na atividade, estava a prefeita de Capela, Silvany Mamlak.

Segundo a prefeita Silvany Mamlak, a iniciativa do painel é inspirar novas ações na gestão pública.

“Realizar um painel como este mostra exemplos de como a gestão pública transforma realidades, além de conhecermos outros modelos de gestão pública. Desta forma, inspiramos gestores e técnicos municipais a fazer mais pela população em seus municípios”, explicou a prefeita.

Entre as ações destacadas em sua participação, a gestora municipal sergipana demonstrou o funcionamento do TEAColhe, um serviço que atende crianças com Transtorno do Espectro Autista; o Programa Avança Capela, que levou ao município obras estruturantes, resultando num investimento que chega a R$ 30 milhões em sua primeira etapa; obras estruturantes, a exemplo do Complexo de Mercados Municipais; a ampliação nos serviços de saúde, inclusive com a oferta de cirurgias eletivas; e o maior e melhor São Pedro do Brasil, incluindo seus folguedos e tradições, resgatadas durante sua gestão.

“Levo comigo o orgulho em dizer que a gestão municipal em Capela é uma extensão de minha família e trabalho incansavelmente para solucionar os desafios que enfrentamos. Estar neste espaço é o reconhecimento destas ações, o que demonstra que seguimos o caminho certo e que outros gestores se inspiram em nosso trabalho”, complementou Silvany.

Também compartilharam suas experiências a prefeita Geovana Gessner, de Trombudo Central-SC; e os prefeitos Jorge Derbli, de Irati-PR, e José Maria Ferreira, de Ibiporã-PR, além de Manuela Meneses, representando o Banco do Brasil.

Outras participações

Esta não foi a única contribuição da prefeita de Capela durante a Marcha deste ano. Na última terça-feira, 21, Silvany participou como mediadora em um dos painéis centrais tratando da PEC da Sustentabilidade Fiscal. Entre os participantes também estava o senador sergipano Alessandro Vieira (MDB).

O eixo central do debate estava na PEC 66/2023, apresentada pelo senador sergipano com o apoio da Confederação Nacional de Municípios, que dá sobrevida à administração pública dos municípios.

Como Conselheira Titular, Silvany também se fez presente na linha de frente da Assembleia Geral, ao lado do presidente da entidade, Paulo Ziulkoski, com prefeitos de todo o país presentes neste momento. Entre os pontos abordados pela entidade estão a prestação de contas, sua sustentabilidade administrativa e financeira, bem como os resultados técnicos e práticos. Para a prefeita, um momento positivo.

“A Assembleia Geral Municipalista é importante pois é a execução de um dos princípios mais importantes de toda administração, pois demonstra a seriedade da Confederação, uma entidade respeitada em todo o país por seu trabalho sério, por seus estudos e pelo apoio que tem dado a prefeitos diante das pautas prioritárias. Diante disso, parabenizo o presidente Paulo por todo o esforço frente à CNM”, concluiu.

