Silvany Mamlak é a primeira mulher a presidir a FAMES

Chapa conta com forte participação feminina, incluindo as prefeitas Esmeralda Cruz, Jeane da Farmácia, Lara Moura e Zete de Janjão.

A Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES) elegeu, nesta sexta-feira, 27, sua nova diretoria para o biênio 2025/2026. A chapa, que integra a diretoria e o Conselho Fiscal, terá, pela primeira vez, uma mulher como presidente da entidade: a prefeita de Capela, Silvany Mamlak.

Ao todo, a chapa é composta por cinco mulheres e seis homens, construída respeitando a paridade de gênero e valorizando o trabalho das mulheres enquanto gestoras. Além de Silvany, a diretoria da FAMES contará com Esmeralda Cruz, prefeita de Carmópolis, como vice-presidente; Alan Andrelino, prefeito de Areia Branca, como tesoureiro; Marcell Souza, prefeito de Campo do Brito, como 1º secretário; e Christopher Divino, prefeito de Canhoba, como 2º secretário.

Fazem parte do novo Conselho Fiscal os prefeitos Lara Moura, de Japaratuba; Anderson de Zé das Canas, de Frei Paulo; e Robson Martins, de Ilha das Flores, como titulares. Como suplentes, assumirão Assisinho, de Malhador; Jeane da Farmácia, de Nossa Senhora Aparecida; e Zete de Janjão, de Gararu.

Para Silvany Mamlak, que assumirá a presidência em 2025, a missão maior é dar continuidade ao papel desempenhado por Sergipe no municipalismo nacional, sem deixar de lado a interlocução e capacitação dos municípios sergipanos.

“A FAMES tem exercido um papel fundamental na qualificação da gestão pública. Nos últimos anos, foram muitas conquistas, tanto físicas quanto políticas, dando à nossa entidade um papel de destaque no Estado e nos tornando uma referência em todo o país, graças ao trabalho conjunto que realizamos com os prefeitos, de forma apartidária e coletiva. Agora, nossa missão é ampliar ainda mais a atuação da entidade, garantindo mais ações qualificadas e representatividade dentro do perfil e das necessidades dos nossos municípios”, explicou.