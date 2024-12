Simone Valadares assume Secretaria de Assistência Social de Aracaju

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa, anunciou nesta quarta-feira (18) que Simone Valadares será a nova secretária de Assistência Social do município. O nome foi escolhido pela sólida experiência de Simone em áreas cruciais para o trabalho social, como a proteção à infância e adolescência e o enfrentamento à violência.

Simone, que é formada em Engenharia Civil e Direito, aposentou-se como promotora de Justiça no Maranhão, onde destacou-se por sua atuação na defesa dos direitos de crianças e adolescentes e no combate à corrupção. Também já coordenou o projeto “Libertá”, dedicado ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

Durante o anúncio, Emília ressaltou a importância da Secretaria de Assistência Social para a construção de uma cidade mais justa e acolhedora: “Aracaju precisa de um olhar humano e de uma gestão séria no cuidado com os mais vulneráveis. Simone tem a competência e a sensibilidade necessárias para esse desafio.”

Simone agradeceu a confiança e destacou seu compromisso com a nova função: “Aceito este desafio com humildade e responsabilidade. Com minha experiência e dedicação, quero contribuir para uma Aracaju mais justa e inclusiva, especialmente para aqueles que mais precisam.”

Simone Valadares também é viúva de Pedrinho Valadares, político que deixou um legado de trabalho em prol de Sergipe, e mãe do deputado federal Rodrigo Valadares. Seu histórico pessoal e profissional reforça a expectativa de uma gestão voltada à proteção social e à promoção da dignidade para a população aracajuana.

Texto e foto: Luísa Passos