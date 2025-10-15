Sindicatos cobram compromisso de 5 parlamentares contra reforma administrativa

Na madrugada desta terça-feira, dia 14 de outubro, no Aeroporto Santa Maria em Aracaju, a CUT, sindicatos de servidores públicos federais e estaduais fizeram um protesto contra a Reforma Administrativa, que tramita no Congresso Nacional, e dialogaram com deputados federais e senadores.

Os deputados federais João Daniel (PT), a delegada Katarina (PSD), Ícaro de Valmir (PL) e Thiago de Joaldo (PP), também o senador Alessandro Vieira (MDB) escutaram as lideranças do movimento sindical que estão preocupadas com a destruição dos serviços públicos através da Reforma Administrativa que vai prejudicar diretamente toda a população brasileira e servidores públicos das três esferas (Federal, Estadual e Municipal).

Os parlamentares sergipanos abordados na madrugada de hoje no Aeroporto de Aracaju manifestaram apoio à luta sindical em defesa do serviço público e contra a Reforma Administrativa.

Diretora da CUT-SE, a professora Bernadete Dias convidou os parlamentares sergipanos para as audiências públicas que serão realizadas para debater cada ponto da reforma administrativa.

“Não é só nas eleições que o político tem que conversar com a população, é durante todo o seu mandato. Ele deve estar atento ao clamor popular para saber o que a sociedade está precisando. Pedimos atenção para a Reforma Administrativa porque ela é muito danosa para a classe trabalhadora. Estão querendo nos retirar direitos conquistados a mais de 60 anos. Isso nos prejudica. E quem sustenta esse País é a classe trabalhadora”, explicou a professora Bernadete.

“Viemos aqui para pedir o apoio e o compromisso de vocês para se posicionar contra a tramitação da reforma administrativa. É uma proposta que é contra os servidores públicos e é contra a população que necessita do serviço público. São muitos pontos ruins na proposta, entre eles a perda de autonomia dos estados e municípios. Outro problema é abrir a terceirização irrestrita, os contratos temporários e o enfraquecimento do regime jurídico único”, acrescentou o coordenador geral do SINDIPREV/SE, Deivid Christian.

Joaquim Antônio, dirigente do SINDIPREV/SE, alertou que é falsa a propaganda de que a reforma vai acabar com supersalários. “Nós temos os salários menores e quem recebe os supersalários no Judiciário vai acabar ficando fora da reforma administrativa. Nós lutamos para ampliar os serviços públicos, por mais investimento, mais concurso público. Precisamos de servidores com estabilidade para evitar a perseguição e demissão política, e assim assegurar o compromisso de prestação de serviço para a população”, explicou Joaquim Antônio dialogando com os parlamentares sergipanos.

O protesto de hoje no Aeroporto de Aracaju contou com a presença de dirigentes sindicais do SINTESE, SINDIPREV/SE, SINDISCOSE, ADUFS, SINDIJUS e CUT-Sergipe.

Texto e foto Iracema Corso