Sindicatos da Saúde deliberam paralisação por 24h no dia 22 de agosto

Durante a assembleia conjunta realizada por sindicatos dos empregados públicos vinculados à Fundação Hospitalar de Saúde – FHS, na manhã da última terça, dia 08, as trabalhadoras e trabalhadores deliberaram que vão paralisar por 24h as atividades no próximo dia 22 de agosto. Eles também decidiram aderir ao ato promovido pelas centrais e sindicatos, a partir das 8h em frente à Assembleia Legislativa, contra o desmonte do Ipesaúde e o aumento absurdo da contribuição.

A paralisação se deve ao fato de que até o momento quem trabalha na FHS, na Fundação de Saúde Parreiras Horta(FSPH) e FUNESA, até agora, não recebeu nada de reajuste e contra a morosidade em apresentar propostas e soluções por parte da FHS, da Secretaria de Estado da Saúde e, consequentemente, do governo do Estado. As categorias ainda tiveram os salários ainda mais reduzidos por conta do aumento abusivo dos descontos do Ipesaúde.

“A situação das trabalhadoras e trabalhadores da Fundação Hospitalar de Saúde é ainda mais grave que os demais, pois eles, até o momento, sequer tiveram reajuste. A CUT Sergipe apoia a luta dessas categorias por salários justos e dignidade”, afirma o presidente da CUT Sergipe, Roberto Silva dos Santos.

Os dirigentes sindicais da Saúde também questionaram a prática antissindical da FHS em não garantir a liberação daquelas e daqueles que foram eleitos pelas categorias para a atuação sindical. Liberar os dirigentes sindicais eleitos é um direito garantido pela Constituição Federal e pela CLT.

Foto assessoria

Por Iracema Corso