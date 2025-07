SINDICATOS EMPRESARIAIS DA FECOMÉRCIO-SE PARTICIPAM DO SICOMÉRCIO, MAIOR CONGRESSO SINDICAL EMPRESARIAL

Os sindicatos empresariais vinculados ao Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe estão participando, desde a última terça-feira (8), do Sicomércio 2025, o maior congresso sindical empresarial do Brasil.

Realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por Roberto Tadros, o evento acontece até sexta-feira (11), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, reunindo representantes de todo o país para discutir os rumos do sindicalismo patronal e a transformação do setor terciário no Brasil.

Com a presença de lideranças nacionais e regionais do setor, o Sicomércio tem como objetivo fortalecer o papel dos sindicatos e das federações no apoio ao desenvolvimento econômico do comércio de bens, serviços e turismo. A programação inclui painéis, oficinas temáticas, apresentações de boas práticas e momentos de integração entre os participantes, promovendo um ambiente de aprendizagem, troca de experiências e alinhamento estratégico entre as entidades do Sistema Comércio.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, Marcos Andrade, destaca a importância do congresso para a qualificação do trabalho sindical e o aprimoramento da atuação institucional das federações e sindicatos.

“O Sicomércio é um espaço fundamental para o fortalecimento das lideranças do setor terciário, e o presidente Tadros mais uma vez acertou no projeto e planejamento desse ano, devido à qualidade dos palestrantes e temas abordados. Aqui, temos acesso a conteúdos estratégicos, debates atualizados e experiências que podem ser aplicadas em nossos estados. É um momento de aprendizado intenso, que reforça a relevância das entidades sindicais no desenvolvimento dos nossos municípios e no apoio aos empresários”, afirmou Marcos Andrade.

Na sexta-feira (11), Sergipe terá uma participação de destaque na programação. O presidente Marcos Andrade e o chefe de Comunicação e Economia da Fecomércio-SE, Márcio Rocha, farão uma palestra temática apresentando os principais eventos realizados e apoiados pela Fecomércio no estado, como o Natal Iluminado, Bem-Vindo ao País do Forró, a Marinete do Forró, a Semana da Sergipanidade, entre outros, com foco nos impactos econômicos e na geração de emprego proporcionados por essas iniciativas. O objetivo é compartilhar a experiência sergipana como modelo de integração entre cultura, turismo, comércio e serviços para fortalecer a economia local.

A participação ativa dos sindicatos sergipanos no Sicomércio reafirma o compromisso da Fecomércio-SE com a modernização do sindicalismo empresarial e com a construção de um ambiente de negócios mais dinâmico, inovador e competitivo em todo o país.

Texto e foto Márcio Rocha