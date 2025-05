Sindijor emite nota de repúdio por agressões verbais de Major PM contra Jornalista Cícero Mendes

A direção do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (Sindijor/SE), no uso das suas respectivas atribuições, em consonância com a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), repudia veementemente as agressões verbais direcionadas pelo Major Lino contra o Jornalista Cícero Mendes, bem como a todos os profissionais do Jornalismo que atuam na administração pública municipal de Aracaju.

A recorrência destes fatos tem sido protagonizada em redes sociais e aplicativos de conversa, diante de dezenas de testemunhas que, de igual modo ao Sindijor, repudiam a postura. As palavras ofensivas, carregadas de preconceito e desrespeito a nossa classe trabalhadora, de igual modo apresentam teor violento diante das ameaças propondo embate físico.

Este cenário é reflexo do contexto vulnerável identificado pela Fenaj, o qual está presente no Relatório da Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil – 2024.

Diante dos fatos protocolados em nossa entidade sindical, oferecemos ao Jornalista Cícero Mendes – e todos os demais profissionais que porventura se sintam ofendidos, assistência jurídica para que este tipo de posicionamento agressivo não fique impune.

Ascom Sindijor/SE