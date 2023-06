SINDISAN lança campanha contra a privatização da água

Com o mote “Não se deixe enganar: se privatizar, a conta de água vai aumentar!”, o SINDISAN lançou, na manhã da terça-feira, 20, a sua campanha contra a privatização da água dos sergipanos e em defesa da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) enquanto empresa pública, com um “adesivaço” do material da campanha e ato no pátio da sede da empresa, na Rua Campo do Brito, em Aracaju, com a presença de muitos trabalhadores e trabalhadoras.

Na oportunidade, dirigentes do SINDISAN fizeram um balanço do momento em relação a proposta defendida desde o início do ano pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), de repassar a concessão da parte lucrativa dos serviços da DESO – distribuição de água, tratamento dos esgotos e faturamento – para a iniciativa privada por 35 anos, no mesmo modelo fracassado existente em outros estados, a exemplo do Tocantins e de Alagoas.

Trabalhadores presentes apoiaram a ação do sindicato

Dirigentes do sindicato também deram mais detalhes da campanha, que envolve, além de adesivos para carros, outdoors e busdoors espalhados pela capital e interior, spot em rádios, vídeos e posts para as redes sociais, assim como panfletos.

“A luta contra a privatização da água não deve ser só do SINDISAN, mas de todos, porque é uma luta contra a mercantilização desse bem essencial a vida. Sem água ninguém vive, e deixar esse bem nas mãos da iniciativa privada, que só busca o lucro em detrimento dos interesses coletivos, é uma temeridade. Por isso a nossa campanha de conscientização junto à população, de que se o governo de Sergipe privatizar a água, os sergipanos vão pagar caro, sem garantia alguma de melhoria dos serviços. A campanha abre o diálogo com os trabalhadores da DESO e com a população em defesa desse bem maior, a água, e também do saneamento como direitos”, explicou o diretor de Comunicação, Rafael Barros.

Riscos da privatização

O presidente do SINDISAN, Silvio Sá, reforçou que a campanha é o início do diálogo com a sociedade em defesa da água e da DESO como bens públicos, e para mostrar os riscos da privatização do saneamento para Sergipe e para os sergipanos.

“É importante que a população sergipana conheça o que está em jogo em relação a ideia do governador Fábio Mitidieri de privatização, por concessão onerosa, dos serviços da DESO. Se privatizar, a conta de água dos sergipanos vai aumentar, como aumentou abusivamente em todos os lugares onde o saneamento foi privatizado. Esse é o nosso alerta, porque Sergipe é o quinto estado mais pobre da federação, onde 48% da população vivem na linha da pobreza. Com o aumento das tarifas, resultado da concessão da DESO à iniciativa privada, essa população será brutalmente afetada, assim como a maioria dos trabalhadores. Muitos deixarão de pagar as suas contas e a empresa privada vai querer compensar essas perdas com novos aumentos na tarifa, e vira um ciclo pernicioso, além de não garantir a universalização dos serviços”, enfatiza Silvio Sá, destacando que a DESO é uma empresa estatal sólida, superavitária, que fornece água tratada a 99% dos domicílios nas sedes dos 74 municípios em que atua e trata 35% dos esgotos.

“O que o governador precisa fazer é trabalhar para buscar recursos para ampliação desses serviços e cobrar melhoraria na gestão da empresa, porque a DESO já comprovou às agências reguladoras que tem capacidade financeira e técnica para alcançar a universalização. O que falta são investimentos, gestão e vontade política de melhorar a empresa. Seguiremos firmes com a nossa campanha nas ruas contra a privatização da água e da nossa Companhia de Saneamento”, acrescenta o sindicalista.

Fonte e foto Sindisan