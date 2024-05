Sindisan realiza coletiva para detalhar estudo que aponta erro

Sindisan realiza coletiva de imprensa para detalhar estudo que aponta erros no processo de privatização do saneamento

Nesta sexta-feira, dia 17, às 8 horas, em sua sede, o Sindisan – Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Água e Esgotos de Sergipe – promoverá uma coletiva de imprensa para dar publicidade e detalhar a Nota Técnica elaborada pelo engenheiro Adauto Santos do Espírito Santo e revisada pelo engenheiro Marcos Helano Fernandes Montenegro, coordenador do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (ONDAS).

O documento aponta graves erros e omissões no Plano Microrregional de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Sergipe, documento essencial no processo de concessão desses serviços públicos que vem sendo executado pelo governo de Sergipe, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A Nota Técnica é referendada por treze doutores, professores e pesquisadores brasileiros do campo do saneamento básico que, em carta pública, recomendam a suspensão do processo de concessão em curso no estado de Sergipe até que os erros sejam corrigidos.

Participarão da coletiva de imprensa o engenheiro e coordenador do ONDAS, Marcos Montenegro; o professor doutor Jailton Marques, titular do Departamento de Engenharia e Ciências Ambientais da Universidade Federal de Sergipe (UFS), um dos treze professores que assinam a carta referendando o estudo; e o presidente do Sindisan, Silvio Sá.

Por George Washington Silva