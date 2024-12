SINDISERVE-CANINDÉ INGRESSA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA GARANTIR SALÁRIOS ATRASADOS E 13º DOS SERVIDORES

O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Canindé de São Francisco (SINDISERVE-CANINDÉ), por meio de sua assessoria jurídica, ajuizou, no dia 9 de dezembro de 2024, uma Ação Civil Pública contra o município devido ao atraso no pagamento dos salários de novembro.

Além disso, a ação busca assegurar que o 13º salário seja pago até o dia 20 de dezembro, conforme estabelece o Estatuto do Servidor Público e a Constituição Federal.

A medida jurídica reflete o compromisso da direção do SINDISERVE-CANINDÉ em defender os direitos dos servidores públicos municipais. “Nossa prioridade é proteger os trabalhadores e assegurar que os pagamentos sejam realizados dentro do prazo legal. É inadmissível que o funcionalismo público sofra com atrasos que comprometem suas vidas e famílias”, destacou Adailton Souza, presidente do SINDISERVE-CANINDÉ. Ele reforçou que o sindicato está empenhado em buscar justiça e respostas imediatas.

Antes mesmo de ajuizar a Ação Civil Pública, o sindicato já havia acionado o Ministério Público para denunciar os atrasos salariais referentes aos meses de setembro e outubro de 2024, reforçando sua postura ativa em defesa da categoria. A assessoria jurídica do sindicato segue atuando incansavelmente para resolver a situação, ressaltando a importância de respeitar os direitos dos servidores. A direção do SINDISERVE-CANINDÉ reafirma seu compromisso em lutar por condições dignas para a categoria e acompanhará de perto o desenrolar do processo.

Por Iracema Corso