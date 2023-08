SINPAF cobra nova chefia da Embrapa em Sergipe com mandato vencido

Mesmo com o mandato vencido desde o dia 30 de abril de 2023, ainda hoje a chefia da Embrapa no Estado de Sergipe continua nas mãos do senhor Marcus Aurélio Soares Cruz. Para pressionar sua saída, o Congresso Regional Nordeste do SINPAF divulgou uma Nota de Repúdio pedindo a entrega imediata da chefia com mandato vencido desde abril e a escolha de um chefe transitório até a eleição da próxima chefia.

Indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, a chefia da Embrapa no Estado de Sergipe, nas mãos do senhor Marcus Aurélio Soares Cruz, tomou atitudes de cunho antissindical em mais de uma ocasião.

Tudo começou com um processo judicial movido contra o presidente da seção sindical Embrapa Aracaju, Arnaldo Rodrigues, no esforço de demiti-lo por motivo fútil. Importante ressaltar que durante o governo Bolsonaro vários servidores concursados da Embrapa que atuam em outros estados brasileiros foram demitidos sem justa causa.

O processo judicial movido pela chefia da Embrapa em Sergipe para demitir o dirigente sindical segue tramitando na Justiça e, enquanto isso, a mesma chefia da Embrapa em Sergipe decidiu despejar o sindicato de sua sede onde se encontra há mais de 40 anos.

O caso de perseguição sindical foi denunciado para deputados federais, senadores, ministros e, só assim, a tensão política diminuiu, mas o problema não está resolvido.

A Diretoria da CUT Sergipe reafirma seu apoio ao SINPAF Seção Sindical Embrapa Sergipe na luta pelo fim da perseguição política contra o sindicato e pela nomeação da nova chefia alinhada às diretrizes políticas e democráticas do novo Governo Federal.

Foto assessoria

Por Iracema Corso