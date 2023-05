SINPSI/SE quer mais psicólogos na luta por valorização profissional

Encontro Sindical de Profissionais da Psicologia de Sergipe discute desafios da profissão e tarefas de mobilização para conquistas coletivas

Para fortalecer a luta dos psicólogos de Sergipe por concurso público, emprego e valorização profissional, aconteceu o Encontro Sindical de Profissionais da Psicologia de Sergipe, promovido pela nova diretoria do SINPSI (Sindicato dos Psicólogos de Sergipe), filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe).

No mandato ‘Consciência de classe para a classe’, que está a frente do SINPSI (2023/2027), mais de 90% da diretoria é composta por psicólogas. A presidenta do SINPSI/SE Daiana Alves explicou que a escolha de profissionais mulheres busca refletir a realidade do mercado de trabalho em Sergipe onde 85% dos profissionais de psicologia são mulheres.

“A decisão de formar uma diretoria majoritariamente feminina não foi por acaso. Queremos discutir e buscar soluções para os principais problemas que as psicólogas e psicólogos de Sergipe enfrentam no dia-a-dia de sua profissão. Nesta gestão também pretendemos: fortalecer os equipamentos do serviço público que lidam com a saúde mental da população; interiorizar a atuação do sindicato; reivindicar concurso público; negociar sobre a valorização e melhores condições de trabalho com planos de saúde e patrões “, declarou Daiana.

Aumentar o número de psicólogas e psicólogos filiados é outro objetivo importante da atual gestão do SINPSI que, durante o Encontro, lançou uma Campanha de Sindicalização. As psicólogas e psicólogos de Sergipe interessados em se sindicalizar só precisam acessar o link e responder o Formulário de Sindicalização https://forms.gle/vLWbMJU5X4FEYqHV7 . Através das informações do Formulário, os dirigentes do SINPSI pretendem criar um Banco de Dados para melhor compreensão da realidade dos psicólogos.

“Mesmo em âmbito nacional, são poucos os sindicatos dos psicólogos presentes na luta pela defesa e valorização da profissão. A grande maioria das psicólogas e psicólogos buscam a continuação dos estudos, especialização profissional, no entanto, a realidade da desvalorização é muito dura e só vamos conseguir transformar esta realidade com organização, união e luta sindical”, explicou Daiana.

O presidente da CUT/SE, Roberto Silva, participou do Encontro de Psicólogos, realizado no dia 22 de maio na sede do SINDALESE, desejando boa sorte para a nova diretoria do SINPSI. “As psicólogas e psicólogos de Sergipe podem contar com a CUT. Na luta por valorização profissional, formação sindical e defesa da democracia, os sindicatos têm um papel importante e contam com o apoio da CUT/SE”.

Além de psicólogas da base (do SUAS, SUS, Organizacional, Trânsito, dentre outras), o Encontro contou com a presença de Ygor Machado, coordenador geral do Sindasse, da vereadora de Aracaju Sonia Meire, de representantes do Núcleo de Jovens Trabalhadores da UJC/SE e Max Prejuízo, psicólogo e ex-vereador de Aracaju.

Por Iracema Corso