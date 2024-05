Sinttra ingressa com ação na Justiça e aguarda liminar da 4° Vara do Trabalho na esperança do pagamento de salários e benefícios atrasados dos rodoviários

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Aracaju (SINTTRA) entrou com uma Ação de Cumprimento da Convenção Coletiva contra o Grupo Progresso e pede, dentre outras coisas, o pagamento dos salários e benefícios atrasados dos rodoviários.

Na liminar, o Sinttra pede principalmente que o salário seja pago até o quinto dia útil do mês, assim como o ticket alimentação para garantir que os rodoviários possam receber seus vencimentos em dia.

O Sindicato realiza reuniões mensais com a empresa devedora, mas mesmo com prazos acordados, não são cumpridos. “Os problemas que vêm acontecendo com a empresa Progresso sobre o atraso de pagamento dos trabalhadores tem muitos anos. A gente, praticamente de forma mensal, se reúne com o dono da empresa e ele promete que com quatro, cinco, seis meses, a situação vai ser resolvida. Então, damos o prazo, mas com dois ou até três meses antes, a empresa pede mais um prazo, e a situação nunca é resolvida. Infelizmente o empresário não cumpre o que se acerta em reunião e agora está na justiça”, explica Miguel Belarmino, presidente do Sinttra.

O presidente do Sinttra está na espera da decisão judicial para que os direitos dos trabalhadores sejam resolvidos. “O processo está na 4° vara do Trabalho e estamos aguardando a decisão judicial há quase um mês, e assim que a justiça se manifestar, a empresa deve ser notificada pra cumprir as decisões”, afirma Miguel.

Ascom/SINTTRA