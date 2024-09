SINTTRA PARTICIPA DE REUNIÃO COM SMTT PARA GARANTIR EMPREGO DE RODOVIÁRIOS APÓS PROCESSO LICITATÓRIO

Na última sexta feira, 13, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Aracaju (SINTTRA), acompanhada de sua assessoria jurídica, participou de uma reunião com o superintendente da SMTT Aracaju, Renato Telles, para discutir sobre o destino de trabalhadores dos grupos Progresso e Modelo.

Diante do atual cenário, o presidente do Sindicato, Miguel Belarmino da Paixão, manifestou grande preocupação com a categoria rodoviária. “A nossa preocupação, principalmente, é em relação aos trabalhadores das empresas que serão afetadas pela licitação que se encontra em andamento, mas estamos acompanhando todo o processo desde o início e estaremos em contato com essas novas empresas para que consigamos o apoio delas para o reaproveitamento dos rodoviários”, explica Miguel.

Na reunião com o superintendente da SMTT, Renato Telles, foi garantida uma aproximação das empresas com o SINTTRA para que as contratações sejam realizadas da melhor forma. “A gente não pode obrigar as empresas a contratar as pessoas, mas me comprometi com o SINTTRA de aproxima-lo da nova empresa que vai estar atuando, além de citar que a empresa faça contratações com profissionais que já estão aqui e com experiência, claro que dentro das exigências da empresa. E sugeri, inclusive, que o Sest/Senat pudesse ajudar a essa empresa que vai se estabelecer aqui, para ajudar na questão de formação e qualificação, também”, explica Renato.

Ainda de acordo com a direção do SINTTRA, a reunião foi bastante produtiva e outras reuniões serão agendadas com o objetivo de assegurar aos trabalhadores do sistema público de transporte melhores condições de trabalho e principalmente garantia dos empregos.

Ascom/Sinttra