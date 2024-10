SINTTRA participa de reunião sobre contratações de empresa vencedora da licitação

Na última quarta-feira, 9, foi realizada uma reunião por iniciativa da Superintendência da SMTT e a pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Aracaju – Sergipe (SINTTRA), com a empresa Transportes Sergipe Limitada, de Minas Gerais, para tratar do reaproveitamento de trabalhadores que operam no sistema de transporte público da Grande Aracaju.

O convite do superintendente Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da capital, Renato Telles, foi para solicitar à empresa que dê preferência a contratação dos trabalhadores que atualmente, estão empregados no sistema. “Por iniciativa da gestão tivemos hoje, uma reunião com a Transportes Sergipe Limitada para solicitar a empresa, que começará a operar ano que vem na Grande Aracaju, que dê preferência a contratação dos trabalhadores que já atuam no sistema de transporte público. Estamos reforçando o compromisso da Prefeitura de Aracaju com esses trabalhadores para que eles possam ser reaproveitados pela nova empresa e assim, continuarem com seus salários e empregos”, conta o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Durante a reunião, o diretor-executivo da Transportes Sergipe Limitada, Rafael Santana, afirmou que a empresa está iniciando o planejamento de contratações, e atendendo ao pedido da Prefeitura de Aracaju. “Fomos chamados pelo superintendente e o Renato Telles solicitou que, a empresa no seu planejamento de contratações, dê preferência a todos os colaboradores que estão empregados atualmente, no sistema e faremos isso. É um compromisso da nossa empresa. O superintendente nos colocou em contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e o Sest/Senat, que em parceria com a Transportes Sergipe Limitada, fará a primeira etapa da seleção desses colaboradores”.

De acordo com o presidente do SINTTRA, Miguel Belarmino, foi de tamanha importância o sindicato poder participar deste início de planejamento de contratações. “Estamos bastante satisfeitos agora. Estávamos apreensivos porque uma nova empresa vem atuar no sistema de transporte público e não sabíamos o que seria dos empregados que atualmente, operam no sistema. Mas o representante da Transportes Sergipe nos tranquilizou e reafirmou o compromisso da empresa em reaproveitar esses colaboradores. Agradeço ao superintendente da SMTT, Renato Telles, ao diretor-executivo da Transportes Sergipe Limitada, Rafael Santana, e seus sócios Eduardo e Reinaldo por essa boa notícia”, declara.

Miguel Belarmino afirma que a categoria está satisfeita com a discussão e confia que seus trabalhadores terão seus empregos garantidos. “Nós que representamos os trabalhadores do transporte rodoviário de Aracaju – Sergipe, ficamos satisfeitos pela compreensão e sensibilidade tanto da SMTT como da nova empresa que vai começar a operar no sistema. Temos cerca de novecentos trabalhadores que estavam aguardando ansiosos por essa decisão”, explica.

A reunião contou com a presença, também, do diretor do Sest/Senat, Gerson Santos, que vai participar do processo de transição dos colaboradores para a nova empresa.

Ascom/SINTTRA – Foto: Ascom/SMTT