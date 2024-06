SIRIRI: DAIANE OLIVEIRA REFORÇA APOIO POLÍTICO AO LADO DE ROGÉRIO CARVALHO E KATARINA FEITOSA EM EVENTO JUNINO

A pré-candidata à prefeitura de Siriri, Daiane Oliveira, deixou claro seu posicionamento político ao compartilhar em suas redes sociais um momento de descontração ao lado do senador Rogério Carvalho e da deputada federal Katarina Feitosa durante um evento de festejo junino no município.

A presença e a interação pública com o Rogério Carvalho e Katarina Feitosa não apenas destacam o apoio mútuo, mas também reforçam o compromisso político assumido por Daiane.

Este gesto vem após Daiane assinar um atestado de veracidade em relação a uma matéria veiculada pelo portal Alô Sergipe no último final de semana, confirmando sua autenticidade. A matéria em questão parece ter evidenciado essa situação.

Daiane Oliveira, que busca se consolidar como opção política para Siriri, demonstra através dessas ações sua posição alinhada à oposição representada por Carvalho, em contraposição ao governo de Fábio Mitidieri. A visível proximidade entre Daiane e o senador reforça que suas convicções políticas e suas alianças estão claramente definidas neste período pré-eleitoral.

A presença nas redes sociais não apenas celebra a cultura local, mas também serve como plataforma para consolidar alianças e posicionar-se diante dos eleitores. Com a assinatura do atestado de veracidade e a presença pública ao lado de figuras influentes da oposição, Daiane Oliveira marca um passo importante em sua jornada rumo à pré candidatura municipal, delineando as linhas de seu apoio político e suas intenções para Siriri.

Fonte e foto assessoria