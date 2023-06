Siriri: “Por incompetência do atual prefeito, a cidade perdeu emenda de R$ 500 mil”, revela ex-prefeito

O descaso administrativo na gestão da cidade de Siriri, no Vale do Cotinguiba, foi denunciada durante entrevista do ex-prefeito Valdomiro ao programa Jornalístico “Sergipe Verdade”, na edição desta quarta-feira, 28, com apresentação do radialista George Magalhães. “Quero salvar a minha cidade. Se eu não me envolver, a cidade vai acabar”, desabafou.

Na oportunidade, o ex-gestor cobrou a ausência de posicionamento do Ministério Público (MP) para o desmando provocado pela atual administração. “O prefeito age conforme ser um coronel. Faz o que quer e o que pensa”, ressaltou.

Segundo Valdomiro, o atual administrador vai a prefeitura apenas uma vez por semana. “Ademais, ou vai para um determinado bar em Dores ou para uma de suas fazendas “, lamentou.

Prosseguindo, Valdomiro lembrou que trata -se de uma administração que fecha escolas na sede e povoados [Sabinópolis e Vila Nova]. Além de realizar entregas de obras inacabadas, como por exemplo, o mercado municipal que encontra-se com infiltrações. Em relação a quadra de esportes do Povoado Castanhal, Valdomiro disse parecer uma piscina.

“Dá nojo ver obras desse prefeito”, enfatizou. Na ocasião, o ex-prefeito destacou que por incompetência do atual administrador, os recursos disponibilizados no valor de R$ 500 mil reais para realização de obras no campo municipal foram perdidas. “O campo está fechado há 07 anos. Os refletores que foram colocados em minha gestão sequer existem atualmente”, frisou.

Concluindo, Valdomiro disse que o atual prefeito e aliados estão em desesperos. “Eles perseguem meus atuais e futuros aliados. Enquanto isso, a cidade está abandonada”, concluiu.

Com informações da rádio SIM 94, 3 Fm

Por Elder Santos