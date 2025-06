SISSA LANÇA CANDIDATURA E PARTIDO DOS TRABALHADORES PODE VOLTAR A SER PRESIDIDO POR UMA MULHER EM ARACAJU

Na noite em que a corrente Construindo um Novo Brasil (CNB) lançou a sua candidatura à presidência estadual e em mais 27 municípios, um fato histórico pode ter começado a se desenhar: Aracaju voltar a ter uma presidenta mulher.

Trata-se de Sissa Carvalho, militante do partido há 27 anos, mulher negra, mãe solo e, como ela mesmo se classificou: fruto da luta social e partidária: “A minha candidatura representa a continuidade de legados femininos como o de Eliane Aquino, de Dilma Rousseff, de Gleisi Hoffman. Mulheres fortes e comprometidas com a luta social, assim como eu”, destacou a petista.

Apoiada pelo ministro do Governo Lula, Márcio Macêdo, e de correntes internas do partido, a exemplo da Avante, da Militância Socialista (MS) e da “A força da militância”, Sissa ainda contou com fortes gestos de apoio dos partidos que compõem a Federação Brasil da Esperança, a exemplo do PCdoB e do PV.

Presente no evento, Márcio destacou a força e a representatividade da candidatura de Sissa: “Estamos falando de uma mulher que se constituiu nesse partido pela sua própria força e militância. São quase três décadas de dedicação, de resistência e de contribuição com as grandes transformações que esse partido tem promovido a Sergipe e ao Brasil. Conte com o meu irrestrito apoio, Sissa. Sua luta é a minha luta”, completou o ministro.

O PED está marcado para ocorrer no dia 06 de julho, quando petistas regulares com as obrigações partidárias poderão eleger os novos presidentes dos diretórios municipais e estadual.

Texto e foto Daniel Rezende