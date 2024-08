SISTEMA ATALAIA DE COMUNICAÇÃO VAI PROMOVER O 1º DEBATE ELEITORAL COM OS CANDIDATOS À PREFEITURA DE ARACAJU

Na próxima terça-feira (20), o Sistema Atalaia de Comunicação vai promover o primeiro debate eleitoral com os candidatos à Prefeitura de Aracaju.

Com inicio ao meio dia, o evento que abre oficialmente o periodo de campanhas na capital terá transmissão simultânea pela TV Atalaia (8.1) e pelas rádios Nova Brasil FM (93.5), Transamérica Aracaju (90.5) e Rádio Cidade FM (99.5), além do canal oficial do Youtube da TV Atalaia.

Dividido em cinco blocos de temáticas livres e confrontos diretos, participarão da discussão, Candisse Carvalho (PT), Danielle Garcia (MDB), Emília Corrêa (PL), Luiz Roberto (PDT), Niully Campos (Psol), Yandra Moura (União) e José Paulo Leão (Novo), tendo como mediador, o jornalista e apresentador do Balanço Geral Sergipe, Sérgio Cursino. O último bloco será usado para as considerações finais dos candidatos.

O diretor de jornalismo da TV Atalaia, Eduardo do Valle, reforçou a participação e o compromisso da emissora com a democracia. “Aqui, eles terão a oportunidade de discutir suas propostas e ideias para o futuro da cidade”, salientou.