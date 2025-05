Sistema Faese/Senar e parceiros realizam o Fórum do Agronegócio em Aracaju

O Sistema Faese/Senar, em parceria com a OAB/SE e o CRC/SE, realiza no próximo dia 5 de junho, das 8h às 17h, o Fórum do Agronegócio. O evento será realizado na Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/SE), localizada na Rua Tenente Martinho Garcez, nº 71, no Centro de Aracaju/SE.

Com entrada solidária mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, o fórum reunirá especialistas, advogados e contadores para debater os principais desafios e oportunidades do agronegócio, com ênfase nas mudanças trazidas pela reforma tributária e seus impactos no setor rural.

A programação conta com painéis e oficinas que abordarão temas como ESG, regularização fundiária, contratos agrários, planejamento tributário, crédito e seguro rural. Entre os destaques estão as participações de Renato Conchon, economista e coordenador do Núcleo Econômico da CNA; Dr. Victor Hugo Moreira, especialista em ESG e soluções corporativas; e Deborah Barros, especialista em planejamento tributário.

O Fórum do Agronegócio é uma iniciativa que reafirma o compromisso do Sistema Faese/Senar com o fortalecimento do setor rural sergipano, contribuindo para a qualificação dos profissionais do agro e para o desenvolvimento econômico do estado.

As inscrições estão sendo realizadas por meio do site do Senar Sergipe:

👉 www.senarsergipe.org.br/eventos/forum-do-agronegocio/

As vagas são limitadas, e os participantes receberão certificado de participação.

Ascom Senar