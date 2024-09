FECOMÉRCIO SERGIPE ENTREGA A AGENDA INSTITUCIONAL PARA OS CANDIDATOS À PREFEITURA DE ARACAJU

Em um movimento estratégico para fortalecer a colaboração entre o setor empresarial e as administrações públicas, a Fecomércio Sergipe, por meio de seu presidente, Marcos Andrade, seu vice-presidente, Alex Garcez, e diretores, realizou a entrega da Agenda Institucional do Sistema Comércio aos candidatos à Prefeitura de Aracaju.

As reuniões ocorreram entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro, durante as sabatinas com os candidatos à prefeitura da capital, realizadas pelo Fórum Empresarial de Sergipe, destacando as principais demandas e propostas do setor terciário, que abrange comércio, serviços e turismo.

A Agenda Institucional tem como objetivo principal orientar as políticas públicas para o fortalecimento do setor terciário, que é vital para a economia local. Em suas considerações, Marcos Andrade enfatizou a importância de os futuros gestores municipais trabalharem em parceria com a classe empresarial para promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Aracaju. “A cidade precisa estar alinhada com as necessidades do setor que mais gera empregos e renda para a população. O diálogo contínuo entre o poder público e a iniciativa privada é essencial para criar um ambiente favorável aos negócios”, afirmou Andrade.

A entrega da Agenda Institucional reforçou a importância de priorizar políticas que incentivem o comércio local, melhorem a infraestrutura urbana e promovam o turismo na capital sergipana. Afinal, o objetivo é garantir que a pauta empresarial seja parte central dos planos de governo dos futuros prefeitos. O comércio, os serviços e o turismo são pilares fundamentais da economia de Aracaju, e o sucesso dessas áreas depende diretamente de uma gestão pública comprometida e colaborativa.

A entrega da Agenda Institucional do Sistema Comércio para os candidatos à Prefeitura de Aracaju é uma continuidade do trabalho que a Fecomércio Sergipe vem realizando ao longo dos anos para assegurar que as demandas do setor terciário sejam atendidas. Em 2022, a Fecomércio Sergipe apresentou a mesma agenda aos candidatos ao governo do estado. Na ocasião, as pautas incluíam a melhoria da infraestrutura logística, incentivos fiscais para o setor e programas de qualificação profissional.

Em 2024, a agenda foi entregue também aos deputados estaduais, em Aracaju, e aos deputados federais e senadores, em Brasília, num evento realizado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), destacando temas cruciais como a simplificação tributária, a modernização das legislações trabalhistas e a promoção do turismo regional. Essas ações têm como objetivo garantir que o setor terciário esteja devidamente representado e que suas necessidades sejam contempladas nas decisões legislativas e executivas. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, destaca a importância do documento entregue e o diálogo para construção de um futuro melhor para o mercado local.

“O trabalho que realizamos ouvindo os empresários ao longo dos anos e discutindo os temas mais importantes para Sergipe e nossas cidades, ressaltam a relevância da pauta empresarial do setor terciário como um fator decisivo para o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe. Os dados apontam que o setor terciário é responsável por mais de 70% do PIB do estado, sendo um dos maiores empregadores do país. Portanto, as políticas públicas que favorecem esse setor têm um impacto direto na melhoria das condições de vida da população. A colaboração entre o setor público e o setor empresarial é vital para criar um ambiente econômico dinâmico e sustentável. O apoio às micro, pequenas e médias empresas, a desburocratização de processos e o incentivo ao empreendedorismo são algumas das ações sugeridas pela Fecomércio Sergipe, representando os empresários e que têm mostrado resultados positivos em outras regiões do Brasil” disse Andrade.

A entrega da Agenda Institucional aos candidatos à Prefeitura de Aracaju reafirma o compromisso da Fecomércio Sergipe com o desenvolvimento de políticas que promovam o crescimento do setor terciário, garantindo que as futuras administrações municipais estejam preparadas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades de desenvolvimento econômico em Aracaju.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Texto e foto Márcio Rocha