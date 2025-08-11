SMTT DE ARACAJU REGISTRA AUMENTO DE 20% NOS ACIDENTES DE TRÂNSITO NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE AGOSTO

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou nesta segunda-feira (11), o balanço das ocorrências registradas pela Central de Controle Operacional (CCO) entre os dias 3 e 9 de agosto, revelando crescimento nas ocorrências em relação à semana anterior que abrange de 27 de julho a 2 de agosto.

No período, houve aumento de 20,75% nos acidentes e um total de 483 ligações recebidas, a maioria relacionada a acidentes sem vítimas e denúncias de estacionamento irregular, principalmente em frente a garagens.

O levantamento aponta ainda que, ao todo, foram contabilizados 64 acidentes de trânsito, sendo 50 sem vítimas e 14 com pessoas feridas. Já as infrações de estacionamento chegaram a 117 ocorrências, sendo 45 referentes a veículos parados em frente a guias rebaixadas, bloqueando acessos a garagens particulares, e 25 registradas em locais sinalizados com placas de “proibido estacionar”.

A SMTT ressalta que a Central de Controle Operacional funciona ininterruptamente, 24 horas por dia, e está disponível pelo telefone 118 para atender situações emergenciais e combater práticas irregulares que comprometem a segurança viária em Aracaju.

Foto: Ascom/SMTT