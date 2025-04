SMTT fará bloqueios e desvios nesta quinta-feira, dia 24, em Aracaju

Para garantir a segurança dos estudantes e melhorar a fluidez do trânsito durante o desfile de abertura da 41ª edição dos Jogos da Primavera, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju fará bloqueios e desvios em ruas da capital nesta quinta-feira, dia 24 de abril.

O evento, promovido pelo Governo do Estado, reunirá alunos da rede pública e particular de todas as regiões de Sergipe. Segundo o coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, cerca de 180 ônibus transportarão estudantes de todas as regiões de Sergipe até Aracaju.

A concentração para o desfile acontecerá no Teatro Atheneu, com saída prevista a partir das 12h. “Os alunos seguirão pela contramão da rua Vila Cristina até a Arena Batistão, onde ocorrerão as competições. Nesse trecho do desfile, todas as ruas transversais à rua Vila Cristina serão bloqueadas”, explicou Walter Faro. Segundo o coordenador, a partir da madrugada do dia 24 serão feitos bloqueios apenas relacionados a estacionamentos, principalmente na rua Vila Cristina. Já por volta das 11h, próximo ao horário do desfile, começarão os bloqueios e desvios nos diversos locais próximos ao trajeto que os alunos farão a pé. Essas intervenções permanecerão até às 17h, horário previsto para a liberação dos estudantes.

“A SMTT orienta que os condutores evitem trafegar pela região e utilizem rotas alternativas durante o período de bloqueio. O objetivo é assegurar que o trajeto dos estudantes seja realizado com tranquilidade e sem riscos à segurança viária”, disse.

Pontos de bloqueio

Para garantir a segurança dos alunos que farão o desfile pela rua Vila Cristina, a SMTT fará bloqueios nos seguintes cruzamentos: rua Riachuelo com a rua Dom José Thomaz; rua Campos com a rua Monsenhor Silveira; rua Dom José Thomaz com a rua Duque de Caxias; avenida Augusto Maynard com a rua Itabaiana; e avenida Augusto Maynard com a rua Monsenhor Silveira.

Ainda de acordo com o coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, haverá ainda outros bloqueios, que serão realizados pela Polícia Militar, no seguintes cruzamentos: rua Campo do Brito com a rua Cedro; Campo do Brito com a Dom José Thomaz; Campo do Brito com rua Monsenhor Silveira; e rua Vila Cristina com a rua José Sotero.

Desvios dos ônibus

Por conta dos bloqueios que acontecerão temporariamente no dia dos Jogos da Primavera, duas linhas de ônibus sofrerão alguns desvios em seu trajeto. As linhas 200-2 (Circular Indústria e Comércio 02) e 709-2 (DIA / Centro, via clínicas), que vão no sentido do Centro da cidade até o Terminal DIA, farão o seu percurso normal e serão desviadas na rua Senador Rollemberg e depois na rua Santa Luzia, retornando ao seu trajeto de origem.

Já as linhas 200-1 (Circular Indústria e Comércio 01) e 709-1 (DIA / Centro, via clínicas), que vão no sentido do Terminal DIA até o Centro da cidade, percorrerão seu trajeto normal pela rua Cedro, seguirão pela rua Itabaiana e farão o desvio na avenida Barão de Maruim, retornando ao seu trajeto de origem.

Com informações e foto da SMTT