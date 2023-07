“Só vamos melhorar o Conselho Regional de Odontologia quando começarmos a pensar nas pessoas”, diz Thadeu Roriz

Na tarde da última quarta-feira (26), o representante do movimento Renova CRO/SE, Thadeu Roriz, concedeu entrevista durante o Programa ‘Jornal da Xodó’, da Xodó FM, e destacou sobre a deflagração do processo eleitoral no Conselho Regional de Odontologia.

Thadeu Roriz destacou que o principal objetivo do movimento Renova CRO/SE no processo sucessório. “O nosso principal objetivo é trabalhar com as pessoas e não com o sistema, como tem sido registrado atualmente na atual gestão do Conselho, assim também lutarmos para uma boa odontologia, de qualidade, ética e respeito junto à sociedade, além de valorizar a odontologia e levar harmonia junto aos nossos colegas cirurgiões-dentistas. Precisamos renovar um quadro que está aí há 11 anos com mesmo grupo, com fadiga de novas ideias e de novas condutas”, frisou Thadeu.

Questionado acerca da bitributação de anuidades, Thadeu apresentou uma proposta, caso sua chapa seja eleita em outubro. “A bitributação acontece hoje no CRO quando pagamos uma anuidade de pessoa física e muitas vezes para conseguir um plano, por exemplo, ou precisamos abrir uma PJ, pessoa jurídica, abra-se uma nova anuidade junto ao Conselho. Vai ser luta junto aos outros conselhos, para sensibilizar o Conselho Federal de Odontologia, mas a verdade é que pagamos uma mensalidade de uma pessoa física e outra mensalidade de pessoa jurídica. Isso é mais uma dificuldade e vamos lutar contra essa bitributação. Vamos discutir uma medida viável para criar uma proposta justa para todos, temos que reverter tudo isso e lutar contra o sistema. Só vamos melhorar o Conselho Regional de Odontologia quando começarmos a pensar nas pessoas”, destacou.

O representante do movimento ainda explanou sobre a mudança de conduta no CRO. “Existe uma eleição que não é para o Conselho Regional de Odontologia, vai acontecer no dia 16 de agosto, e sim para o Conselho Federal de Odontologia (CFO) que é a eleição de delegado eleitor, a convocação saiu recentemente no site do Conselho e publicado no Diário Oficial, mas não estava no site do CRO/SE para que os dentistas pudessem se mobilizar para ser delegado eleitor. Esse delegado eleitor é para escolher uma pessoa para votar no CFO, sendo eleito um em cada estado. Eles marcaram essa eleição com antecedência de mais de um ano e meio da posse para proteger o sistema lá em cima, ou seja, uma eleição a ser realizada no mês de agosto/2023 para um mandato de dezembro/2024 a 2027, um verdadeiro absurdo. A atual direção tem a máquina na mão e isso facilita muito para a continuidade no poder”, concluiu.

Ascom – Movimento Renova CRO-SE