SOB A LIDERANÇA DO MINISTRO MÁRCIO MACÊDO, PT REALIZA GRANDE SEMINÁRIO EM SERGIPE COM EDINHO SILVA

A corrente interna do Partido dos Trabalhadores “Construindo um Novo Brasil” (CNB) realizou, neste sábado, 22, um grande encontro em Aracaju. Mais de 500 militantes de 38 municípios participaram do seminário, que contou com a presença do ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, principal liderança da corrente no Estado, e do candidato a presidente do Diretório Nacional do PT, Edinho Silva. Os deputados federais Josias Gomes e Paulão e o vice-presidente nacional do partido, Everaldo Anunciação, também participaram do evento.

“Este é um momento que enche o meu coração de alegria e de confiança, pois demonstra que não estamos sós. Vamos construir juntos, é assim que tem que ser. O PT não é um partido de projetos pessoais, é um partido que constroi coletivamente. E em Sergipe, o PT precisa voltar a ser um partido de muitos, com vitalidade, força, afinal de contas somos o partido do presidente Lula”, afirmou o ministro, em seu discurso.

Márcio Macêdo também ressaltou seu apoio e do seu grupo ao candidato Edinho Silva, que disputará o Processo de Eleição Direta do PT, que ocorrerá em julho deste ano. “Edinho terá um conjunto de amigos em Sergipe, que irão construir com você este novo momento que o PT precisa e que o nosso país precisa”, disse ele, sendo muito aplaudido pela militância.

Edinho agradeceu o apoio do ministro e dos petistas da corrente CNB e ressaltou sua disposição em trabalhar pelo fortalecimento do PT. “Quero ser presidente do PT para dar conta dos desafios deste momento que a gente vive. Estamos diante da quadra histórica mais difícil da nossa existência. Hoje estamos enfrentando a ascensão do fascismo no mundo, por isso precisamos estar unidos e preparados”, declarou.

O candidato a presidente do PT também destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo ministro Márcio Macêdo. “Márcio é um ministro motivo de orgulho para Sergipe e para todos nos do PT no Brasil, pois ele valoriza a participação popular, ele é o responsável pelo orçamento participativo no governo Lula e tudo o que a gente sonha como linha política de um governo liderado pelo PT”, declarou Edinho.

O vice-presidente nacional do PT, Everaldo Anunciação, afirmou que a corrente Construindo Um Novo Brasil irá trabalhar pela “construção da unidade, pela busca dos consensos, sob muito diálogo”. “Vamos lutar pela construção da unidade nacional, para enfrentarmos os desafios do futuro”, disse.

Por Valter Lima – Foto: Adriano Henrique