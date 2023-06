Sob a presidência do deputado federal sergipano Gustinho Ribeiro, a CPI da Americanas aprova convocações

Foram aprovados 24 requerimentos e a contratação de um assessor externo proposto pelo presidente

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a Investigar as possíveis fraudes que ocorreram na empresa Americanas S/A, presidida pelo deputado federal sergipano Gustinho Ribeiro (Republicanos), se reuniu na tarde dessa última terça-feira, 30, para analisar os requerimentos apresentados pelos membros do colegiado.

Foram requeridos, ao todo, 24 pedidos com convocações, convites de depoimentos e documentos com informações a serem coletadas, a exemplo de cópia de contratos, estudos e outros documentos relacionados às operações de financiamento, participação societária, entre outras. Em seguida à Aprovação dos requerimentos, foi definido o cronograma da vinda de cada convidado. “Está no nosso cronograma de trabalho a partir da próxima sessão já termos aqui oitivas dos convidados”, informou Gustinho.

Dentre os requerimentos aprovados, estão a convocação de: Fernando Dantas Alves Filho e Carlos Eduardo Munhoz, sócios da PwC e da KPMG, responsáveis por analisar os balanços contábeis da companhia, para que forneçam esclarecimentos da conduta dos profissionais da contabilidade; João Pedro Nascimento, presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para que forneça esclarecimentos sobre o possível uso de informação privilegiada (insider trading), irregularidades relacionadas às inconsistências contábeis e à atuação das agências de classificação de risco de crédito.

Também foram aprovadas as convocações dos presidentes do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Aécio Prado Dantas Jr. e do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), Samir Nehme, para prestarem esclarecimentos sobre as inconsistências dos lançamentos contábeis da empresa Americanas, assim como Miguel Gutierrez, ex-presidente da companhia, o presidente do Instituto Iberoamericano da Empresa, Eduardo Silva, e o residente da Associação Brasileira de Investidores (Abradin), Aurélio Valporto.

Para o presidente, o tempo para a análise dos documentos e oitivas é curto. “Esta CPI precisa entregar, não só ao mercado financeiro do nosso país, mas à população brasileira como um todo, aos milhões de investidores, milhares de investidores que possivelmente foram fraudados, um resultado bem elaborado”, afirmou.

Ainda segundo Gustinho, já na próxima terça-feira, 05 de junho, a CPI deve ouvir representantes do escritório Preserva-Ação Administração Judicial e Escritório de Advocacia Zveiter, administradores da recuperação judicial da empresa Americanas.

Assessoria externa

De autoria do deputado Gustinho Ribeiro, a CPI ainda aprovou a contratação de um assessor externo, especializado em mercado de capitais e recuperação judicial, para ajudar nos trabalhos da comissão. O nome indicado é Roberto Lincoln de Sousa Gomes Júnior, Doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo (USP).

AssCom/Gustinho Ribeiro

Fotos: Nefy Dias