Sobre eleições municipais e as deliberações do PT de Sergipe

01 – As urnas de 2022 deu ao PT e ao senador Rogério a posição de grande líder da oposição em Sergipe e sua opinião sobre o processo de 2024 é muito importante para o PT;

02 – Vencemos politicamente, um processo que de maneira permanente buscaram nos dividir e nos colocar no isolamento, contando nas urnas com o apoio de mais de 580 mil sergipanos e sergipanas;.

03 – O nosso desafio é fazer oposição ao governo Fábio, defender o legado e as políticas públicas do governo Lula para melhorar a vida dos Sergipanos e das Sergipanas e organizar o processo de eleições municipais de 2024 nos 75 municípios de maneira estratégica junto com o bloco de partido e federações que construímos para as eleições de 2022. .

04 – A construção política do senador Rogério e dos demais quadros eleitorais do PT é muito importante para a tomada de decisões de nosso partido. .

05 – Acontecerão eleições internas nos diretórios municipais do PT, de alguns municípios, orientado por resolução nacional que será definido pela executiva estadual..

Com isso, aos que não conhecem o PT no momento correto ele definirá:

☆ – Todo processo das eleições municipais será construído com muito debate e muita escuta com a militância do PT em cada cidade de Sergipe;

☆ – O PT estadual deverá criar um grupo de trabalho eleitoral.

☆ – As decisões eleitorais de 2024 serão orientadas por resolução nacional e estadual;

☆ – Nenhum diretório municipal irá deliberar sem a apreciação da direção estadual do PT sobre definição de candidatura e política de aliança, conforme foi feito nas últimas eleições;

Tenhamos muito cuidado na construção política que fazemos.

Precisamos prestar muita atenção para que os que tentam nos distrair não obtenham êxito.

Nossa disputa é contra o Fascismo/Bolsonarismos e contra o Governo Fábio que pretende vender a DESO, que aumenta 50% a contribuição do servidor ao IPES SAÚDE e que garante uma esmola de 2,5% de reajuste para as professoras e professores.

Aby Custódio

Membro da Direção Nacional e Estadual do PT

Coordenador Estadual da Tendência Interna do PT Resistência Socialista