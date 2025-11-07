SOCORRO GANHA PROJEÇÃO NACIONAL E FIRMA PARCERIA COM PREFEITURA DE SP PARA MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA

A atual gestão da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro está empenhada em modernizar e tornar a administração municipal cada vez mais transparente e eficiente. Com esse propósito, nesta quinta-feira, 6, o prefeito Samuel Carvalho se reuniu com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para firmar um Termo de Cooperação Técnica que levará ao município o Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico (SMAE), uma ferramenta que aprimora a gestão estratégica e potencializa os resultados das políticas públicas municipais. A reunião, que aconteceu na capital paulista, contou com a presença do senador Alessandro Vieira.

Utilizado pela Prefeitura de São Paulo, a maior cidade da América Latina, e reconhecido como um case de sucesso, o SMAE é uma plataforma digital voltada à administração pública que, por meio de dados, permite acompanhar indicadores, metas e projetos prioritários, contribuindo para a melhoria dos serviços oferecidos à população. A ferramenta integra planejamento e orçamento, facilitando a visualização de ações e investimentos da gestão, além de otimizar o fluxo de trabalho e dar mais agilidade às demandas.

“Esse é um passo muito importante rumo à modernização do nosso município, dado em parceria com uma das maiores prefeituras do Brasil. Agora temos acesso a um sistema de alta qualidade, que estará disponível para toda a gestão, para todas as secretarias, e irá nos auxiliar a entregar resultados ainda melhores para a população socorrense, que é quem vai se beneficiar com o produto final. Claro, precisaremos fazer algumas adaptações, porque São Paulo é um município muito diferente de Socorro, mas todos se mostraram muito dispostos a nos ajudar, por isso só posso agradecer”, celebrou o prefeito Samuel Carvalho.

Durante o encontro, o prefeito Ricardo Nunes se colocou à disposição do município sergipano. “Acabamos de assinar aqui o nosso convênio de cooperação técnica com a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, junto com nosso querido prefeito Samuel e nosso senador, o melhor senador do Brasil, Alessandro Vieira. Tudo que precisar aqui da cidade de São Paulo, conte com a gente”, afirmou o gestor.

O termo foi firmado com a intermediação da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Transformação Digital (Sepland) de Nossa Senhora do Socorro e da Secretaria Municipal De Planejamento E Eficiência, de São Paulo.

Segundo a secretária da Sepland, Camila Godinho, as equipes da pasta estavam procurando um sistema que fizesse uma mensuração de todos os indicadores de execução das ações e ao mesmo tempo um cruzamento com quanto de recurso foi empenhado, liquidado e pago, que são processos diferentes dentro do processo contábil da Prefeitura. Foi nesta pesquisa que encontraram o sistema utilizado pela Prefeitura de São Paulo e desde então, Nossa Senhora do Socorro tem mantido esse contato, a fim de firmar uma parceria com a administração paulistana.

“A gente precisava cruzar esse passo a passo do uso do recurso com a execução das ações, e não tínhamos um sistema que fizesse as duas coisas de forma atrelada. Começamos a procurar, mas os sistemas que existiam eram todos de iniciativa privada, até que encontramos o sistema da Prefeitura de São Paulo. Entramos em contato com eles, e para nossa surpresa, eles construíram um sistema próprio. Desenvolveram um software livre, com código aberto. Eles vão ceder 100% para que a gente possa implantar o sistema aqui em Socorro e ainda vão nos ajudar na adaptação do sistema para nossa realidade, e dar o treinamento para nossa equipe”, detalhou a secretária da Sepland, Camila Godinho.

Praticidade e eficiência foram as palavras utilizadas pela secretária para definir a parceria, que, de acordo com ela, será muito positiva para o município. “Se fosse pra iniciar esse programa do zero e ainda passar por todo processo de aprendizagem, levaríamos anos. Ao firmar essa parceria a gente economiza um tempo gigantesco e é maravilhoso ter essa oportunidade, traz muita eficiência para o uso dos recursos e para nossa dinâmica interna”, pontuou Godinho.

Implantação

Os técnicos da Sepland já tiveram acesso a uma versão inicial do Smae, dando início ao processo de familiarização com a plataforma. A partir de agora, os servidores municipais que atuarão direta ou indiretamente na operação do sistema participarão de uma série de capacitações e treinamentos voltados ao uso da ferramenta.

Nos próximos dias a plataforma também passará por ajustes para se adequar à estrutura administrativa e aos processos de gestão estratégica do município. A Seplan prevê, inclusive, que a ferramenta seja disponibilizada futuramente ao público, permitindo que os moradores acompanhem os dados e tenham mais transparência sobre a aplicação dos recursos públicos. A expectativa é que o sistema esteja totalmente implementado até o próximo ano.

Fonte: Assessoria de Comunicação