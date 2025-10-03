Socorro se destaca como 2º município que mais gerou empregos formais em agosto

O município de Nossa Senhora do Socorro tem se destacado positivamente em diversas áreas, seja na Educação, Assistência Social, Saúde, entre outros. Desta vez, a cidade ganhou destaque na geração de novos empregos formais, aparecendo como o segundo município do Estado de Sergipe com o melhor desempenho. Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apontam um crescimento significativo, com a geração de 1.150 novas vagas apenas no mês de agosto de 2025.

O gestor da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (Setrab), Adilson Júnior, afirma que esses dados são bastante positivos, principalmente quando comparados com o mesmo período de 2024, que teve um crescimento bem inferior. Para ele, esse resultado é fruto do trabalho técnico da atual gestão, no que diz respeito à formação qualificada da mão de obra e boa relação com as empresas.

“Os dados do Caged mostram que nós estamos no caminho certo com políticas públicas para capacitação profissional, para o apoio ao empreendedor e para o fortalecimento também das empresas. O papel da secretaria é criar condições para que as empresas possam crescer e ao mesmo tempo garantir que os trabalhadores tenham qualificação e oportunidade. Esse avanço não é apenas em números, isso significa família com renda, mais dignidade e esperança para as pessoas através da carteira assinada”, declara Adilson.

Ainda de acordo com os dados divulgados pelo Caged, os setores que mais apresentaram crescimento foram serviços, indústria, comércio e construção. De janeiro a agosto, mais de 7.900 pessoas foram admitidas em Nossa Senhora do Socorro. “Indústria e serviços são os carros chefes da geração de emprego e temos dado uma atenção especial na qualificação e nesta intermediação de mão de obra na área, com cursos que se aproximam da área através do ‘Qualifica Socorro’. Esse ano, já qualificamos quase 3 mil pessoas. São cursos com credibilidade, parceria com instituições como o Senai, Senac, UFS, IFS, Instituto Luciano Barreto Júnior. São certificados aceitos não só em Socorro, mas em todo Brasil”, afirma o secretário.

Adilson ainda expressou sua satisfação em ver a cidade em um patamar tão importante. “Hoje, Socorro tem o maior estoque de empregos da sua história e isso faz com que a gente continue trabalhando ainda mais, buscando mais parcerias, fortalecendo essa relação de intermediação de mão de obra que a Prefeitura tem com as empresas para que a gente possa estar qualificando pessoas e ocupando essas vagas de trabalho que estão surgindo no município com pessoas da própria cidade”, completou.

Credibilidade

Esse resultado divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) é fruto do trabalho realizado pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (Setrab), que vem ganhando credibilidade junto às empresas que atuam no município. A gestão tem investido em cursos de qualificação e tem orientado as pessoas que estão buscando empregos, ou seja, a gestão tem participado ativamente desse processo, intermediando o contato e apresentado mão de obra qualificada.

“Temos um estoque de currículos e diante desse estoque, assim que vão surgindo as vagas, encaminhamos os que fazem o perfil da vaga. Isso otimiza o tempo da empresa e de quem está procurando emprego, além de oferecer todo suporte para a entrevista, preparando o candidato sobre como deve se portar, ofertando currículo para ele, orientando para tentar aproximar ao máximo quem está buscando a vaga de quem está ofertando”, explica o secretário Adilson.

Ainda segundo o gestor, agora são as empresas que procuram a administração municipal em busca de currículos. “Quando assumimos a administração, isso não acontecia, as empresas não tinham essa parceria com a Secretaria, então fizemos um trabalho de retomada de recuperação da credibilidade da pasta e hoje temos ofertas quase que diárias de vagas de emprego das empresas do município que acreditam nessa parceria com a Prefeitura”, disse.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Milton Carvalho