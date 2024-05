Solidariedade convida Valadares Filho para disputar Prefeitura

Por Diógenes Brayner

O presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, convidou neste sábado (18), o ex-deputado federal Valadares Filho, para ser candidato a prefeito de Aracaju pelo partido. Aconteceu Acontece durante encontro do Partido, no Hotel Aguárius, Houve muito aplausos e várias lideranças municipais e estaduais estavam lá.

Valadares ainda não respondeu ao convite e ficou de fazê-lo mais adiante. Ele já foi candidato a prefeito de Aracaju e disputou um segundo turno. O convite de Paulinho provocou uma surpresa em Valadares Filho, que vai analisar a proposta e ainda não tem qualquer definição para disputar a Prefeitura, embora o momento eleitoral esteja frio.

Qualifica -Com objetivo de fortalecer ainda mais o Solidariedade em Sergipe e qualificar nossos pré-candidatos a vereadores(a) e prefeitos(a), o QUALIFICA veio pra somar e demonstrar uma nova fase e crescimento do partido.

Valadares Filho Agradeceu a todos os amigos, líderes e apoiadores que estiveram presentes e em especial ao nosso líder nacional do Solidariedade Paulinho da Força por sua presença e apoio nessa caminhada e a nossa amiga Marília Arraes, grande liderança de Pernambuco, que também faz parte do Solidariedade e reforçou seu apoio ao nosso projeto de solidificação do partido no estado de Sergipe, no Nordeste e no Brasil.