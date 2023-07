“Somente o profissional de farmácia é quem pode fazer a dispensação de medicamentos”, diz Georgeo Passos

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) usou o pequeno expediente da sessão plenária desta terça-feira, 11, para repudiar as falas da secretária de Saúde de Aracaju, Waneska Barbosa. Em audiência pública, a gestora disse que o ato de dispensar medicamentos é apenas uma entrega, não necessitando, assim, de uma orientação e que qualquer pessoa poderia fazê-lo.

Georgeo se colocou ao lado de várias entidades que se manifestaram contra essa fala, entre elas o Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRF/SE). O parlamentar repudiou a afirmação da secretária Waneska e lembrou que somente o profissional da área de farmácia é quem pode fazer a dispensação de medicamentos. “É muito mais do que um simples ato de entrega”, afirmou.

“É uma fala que demonstra extrema ignorância e que pode trazer consequências. Somente farmacêuticos é que podem fazer esse ato de entrega, inclusive por determinação da Lei. Isso porque eles são profissionais capacitados para orientar e garantir a eficácia e a segurança da terapêutica prescrita”, completou Georgeo.

O deputado lembrou ainda que é função do farmacêutico investigar potenciais interações medicamentosas, prestar o auxílio necessário para adesão ao tratamento, elaborar estratégias para ampliar a comodidade quanto ao uso, sempre visando o uso racional dos medicamentos. O parlamentar cobrou também a retratação da secretária sobre a fala equivocada.

Essas falas atingiram diretamente toda essa categoria composta por farmacêuticos e farmacêuticas, não só em Sergipe, mas no Brasil. Várias entidades se manifestaram emitindo notas, o que mostra a gravidade do que foi dito. Esperamos que a secretária peça desculpas e possa reconhecer a importância do trabalho prestado por esses profissionais”, finalizou Georgeo.

