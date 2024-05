“SOMOS GIGANTES NA MATRIZ ENERGÉTICA”, DESTACA FÁBIO MITIDIERI NA COMISSÃO DA UNIÃO EUROPÉIA

No terceiro dia de agenda da II Missão Internacional do Consórcio Nordeste, a comitiva do Governo de Sergipe, junto aos demais governadores da região e suas respectivas equipes, foi recebida nesta quarta-feira, 15, pelos representantes do Ministério Belga das Relações Exteriores e pela princesa Astrid da Bélgica. O encontro foi marcado pela apresentação de planos voltados à utilização de Hidrogênio Verde (H2V), com o intuito de firmar parcerias e captar investimentos de países europeus, a fim de impulsionar o desenvolvimento sustentável da região nordestina e brasileira, importante bandeira também apoiada pelo Governo Federal.

Em seguida, as delegações do Consórcio partiram com destino à sede da Comissão da União Europeia para uma reunião com o vice-presidente da União Europeia, comissário Maros Sefcovic, e representantes das direções gerais da Comissão, estados-membros e empresas. Na ocasião, os governadores nordestinos tiveram a oportunidade de apresentar as potencialidades energéticas, socioeconômicas e turísticas de seus estados. “A transição energética tem que ser justa e sustentável e o Nordeste tem papel estratégico para liderar esse processo, além do potencial em energias renováveis”, pontuou a presidenta do Consórcio Nordeste e governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.

Diversidade energética sergipana

Em sua fala, Fábio destacou a diversificada produção de energia sergipana e os atrativos turísticos do estado, reforçando mais uma vez a parceria do governo em prol do crescimento socioambiental.

“Somos o menor estado do Brasil, mas somos gigantes da matriz energética, nós temos as maiores reservas de gás do país com 8 milhões de metros cúbicos por dia, temos óleo, termoelétrica, hidroelétrica, usina solar, eólica. Vivemos um novo momento com a exploração de gás com as maiores reservas do Brasil, e o nosso papel é transformar isso em emprego, renda, qualificação profissional”, disse.

Sustentabilidade

Mitidieri também falou sobre o mais novo desafio que é a transição energética para o hidrogênio verde e a importância da construção de políticas de sustentabilidade.

“Devemos cuidar do nosso planeta de maneira mais sustentável. E dentro dessa filosofia, entendo que o hidrogênio verde é o caminho. O Nordeste brasileiro se coloca numa posição vantajosa porque nós temos a melhor condição geográfica, o melhor clima, nós temos energia limpa. Já vivemos a realidade do gás, do petróleo, dos combustíveis fósseis, mas, agora, temos o desejo de adotar o uso do hidrogênio verde, imprescindível para uma economia sustentável. É para isso que nós estamos aqui, dispostos a colaborar com incentivos fiscais, sociais, educacionais, com tudo aquilo que o estado de Sergipe pode contribuir para que transformemos isso em realidade”, reforçou, evidenciando os atrativos do estado. “Sergipe é um estado lindo, banhado por belezas naturais, além de estar avançando em várias áreas como no desenvolvimento econômico, agricultura e educação.”

Fábio finalizou o discurso aos membros da Comissão da União Europeia reforçando a importância do bioma da Caatinga para o Brasil, especialmente o Nordeste. “A Caatinga é um bioma brasileiro que possui potencial gigantesco, merece ser mais conhecido pela Europa e pelo mundo. Por isso, quero aproveitar para convidar a conhecerem mais a fundo esse bioma, pois junto com a Amazônia, o Nordeste pode colaborar muito com a sustentabilidade e com o meio ambiente através da Caatinga e dos nossos manguezais. A partir desse momento, acredito que estamos abrindo um diálogo para construção de políticas públicas e investimentos, por meio de parceiros aqui na Europa. Estamos de portas abertas para estabelecer parcerias que transformem a vida do povo sergipano e da sociedade mundial”, salientou.

Foto: Daniela Luquini/Apex Brasil