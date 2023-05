Soneca visita Palácio dos Despachos e pede por melhoria da segurança na zona norte

A convite do governador de Sergipe, o vereador Soneca (PSD) foi até o Palácio dos Despachos para debater a segurança pública em algumas regiões periféricas de Aracaju. Soneca foi recebido pelo secretário da Casa Civil, Jorginho Araújo e o governador Fábio Mitidieri. Além da segurança, a reunião tratou da oferta de cursos profissionalizantes para jovens que buscam o primeiro emprego.

Soneca, Fabio Mitidieri e Jorginho possuem uma relação de longa data na política sergipana, são do mesmo partido e o vereador apoiou o atual secretário na campanha vitoriosa para deputado estadual em 2022. Também apoiou Mitidieri para o Governo do Estado.

“Aproveitei a boa relação que tenho com os dois para reforçar uma série de pedidos que fiz ao Governo do Estado, a exemplo do aumento do policiamento na comunidade do Olaria e bairros circunvizinhos, além da melhoraria do PAC”, explicou o vereador.

Por Guilherme Frga