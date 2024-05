Sonia Meire apoia greve de docentes da Universidade Federal

A vereadora Sonia Meire (Psol) esteve no campus de São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe nessa quarta-feira (08) participando da assembleia geral da ADUFS, onde os docentes realizaram um debate longo e qualificado sobre a mobilização nacional da educação federal. Por maioria, com 203 votos favoráveis, os professores decidiram pela deflagração da greve. Entre as reivindicações estão a falta de reajuste salarial e e reestruturação da carreira.

Os docentes se juntam aos técnicos-administrativos, que já estão em greve desde o mês março. Sonia Meire, que é professora aposentada da Universidade Federal de Sergipe, destacou que está junto com os servidores. “Todas as vezes que nós fizemos greve foi quando se esgotou a possibilidade de retorno do governo, quando nós paramos é porque é o nosso último recurso para avançar na luta. Hoje nós temos um Câmara Federal reacionária e conservadora que todos os dias está aí para desaprovar financiamento público para a educação pública”, disse a vereadora.

“A greve não atrapalha o estudante, nós professores somos responsáveis, e tem que ter um plano para quando voltar a greve. Ninguém nunca perdeu o semestre, mesmo quando nós paramos três, quatro meses, e tivemos nossos salários suspensos. Nós somos classe trabalhadora, independentemente de quanto ganhamos, afinal não somos donos dos meios de produção. Temos que hierarquizar, é greve e dentro da greve ter tática, porque a reitoria não pode funcionar em plena normalidade, inclusive para definir processos eleitorais enquanto estivermos em greve”, concluiu Sonia Meire.

A presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Sergipe (ADUSF), Josefa Lisboa, destacou que a greve visa fortalecer o movimento nacional, que eles tem a expectativa que ela seja curta, e que o governo venha conversar e negociar o reajuste.

Foto: Lucileide Lima

Por Manuella Miranda