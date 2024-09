Sonia Meire denuncia não pagamento de salários de terceirizadas

A vereadora Sonia Meire (PSOL) utilizou a tribuna na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta terça-feira (10), durante o pequeno expediente, para denunciar a grave situação das trabalhadoras terceirizadas que prestam serviço para a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), que estão com salários atrasados.

“Já é o terceiro mês que eu tenho recebido reclamações de trabalhadoras que tem desenvolvido suas atividades, no âmbito da secretaria de educação, que são das terceirizadas NC e Estrela. Nós sabemos que hoje são uma média de cinco empresas que fizeram contrato com a SEMED, que vem selecionando trabalhadoras para prestar seus serviços nas escolas. Os salários não são altos, são salários baixos, a maior parte salário mínimo, e são pessoas que atuam inclusive com os cuidados com as crianças, principalmente as crianças autistas, neurodivergentes, PCD’s. Elas também atuam na limpeza das escolas e graças a essas pessoas conseguimos ter a manutenção dos serviços públicos”, destacou a vereadora.

As trabalhadoras estão no regime de CLT e devem receber até o 5º dia útil do mês, e a reclamação delas é que no dia 09 ainda não tinham recebido. A mandata da vereadora Sonia Meire cobrará formalmente a secretaria sobre essa situação, ainda nesta terça-feira .

“O papel da vereadora é fiscalizar também o pagamento em dia dessas empresas, se os direitos estão sendo pagos, e se elas não estão fazendo descontos desnecessários. É por isso que a nossa luta tem sido por concurso público, nós precisamos continuar nessa luta para garantir o concurso para todas as trabalhadoras, porque é ele que garante direitos. Eu venho denunciando que existem setores que não recebem EPI’s para trabalhar, como as cuidadoras que dão banho nas crianças. Como uma avó que tem netos que estudam na escola pública, eu agradeço a essas trabalhadoras e continuarei lutando para que vocês tenham sim num futuro próximo trabalho a partir do concurso público, e que não tenham que passar por atrasos como o que estão passando”, finalizou Sonia Meire.

Foto: Gilton Rosas

Por Manuella Miranda