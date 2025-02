Sonia Meire inicia novo mandato reafirmando ser oposição à gestão municipal

Nesta terça-feira (04), inicia-se um novo ano legislativo na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), e a vereadora Sonia Meire (PSOL) começa seu segundo mandato reafirmando que será oposição de esquerda à gestão da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Na última legislatura, a vereadora também foi oposição ao governo de Edvaldo Nogueira diante o avanço das privatizações, ataques ao meio ambiente e aos servidores públicos, nos últimos anos.

Sonia Meire seguirá defendendo os servidores públicos, lutando por serviços públicos de qualidade para a população e mais garantia de direitos. “Nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos na Câmara, com muita disposição, sempre dialogando com a população aracajuana, os movimentos sociais e sindicatos. Vamos seguir fiscalizando todas as ações da prefeitura, combatendo as privatizações e lutando por concursos público e mais orçamento para as áreas sociais, como educação pública” disse a vereadora.

O combate à extrema-direita será permanente durante este novo mandato da vereadora. Uma das suas primeiras ações foi protocolar um projeto de lei para proibir a implementação de escolas cívico-militares no município de Aracaju. “Nós acreditamos que precisamos ter uma educação pública laica e de qualidade, respeitando a gestão democrática, diversidade e princípios da Educação Pública”, destacou Sonia.

Com relação à gestão municipal, que tem a frente a prefeita do Partido Liberal (PL), Sonia Meire frisou que continuará fazendo seu papel como vereadora. “Tenho certeza que ela irá entender nossa oposição, assim como ela foi oposição à antiga gestão durante anos, fazendo a crítica, nós vamos estar também como oposição fazendo nosso trabalho firme e atuante como deve ser feito. Continuaremos representando a voz dos movimentos sociais e da esquerda aracajuana que defende um projeto popular, que coloque os trabalhadores no centro das prioridades e não os grandes empresários. Essa é a minha principal função na Câmara”, disse a vereadora.

A vereadora Sonia Meire finalizou dizendo que, acima de tudo, haverá respeito e que essa é a prática do seu partido. “Discordo de setores extremistas que têm feito política com intolerância, fake news, ódio e agressividade. Vamos atuar com muita tranquilidade e falando a verdade acima de qualquer coisa”.

Por Manuella Miranda – Foto: Luciana Santos