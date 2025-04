SONIA MEIRE REPUDIA A FALA TRANSFÓBICA DO VEREADOR LÚCIO FLÁVIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

A vereadora Sonia Meire (Psol) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) durante o grande expediente nesta terça-feira (22), para repudiar a fala transfóbica do vereador de extrema direita Lúcio Flávio, do Partido Liberal, que durante uma fala na tribuna da CMA, na quarta-feira (16), utilizou o pronome no masculino para se referir à deputada estadual Linda Brasil (Psol).

“O vereador se referiu a uma deputada estadual, a nossa deputada Linda Brasil, do Psol, no gênero masculino, questionando a ida dela nas escolas. Ela foi convidada para fazer palestras, tem ido às escolas, todas nós vamos às escolas quando somos convidadas, semana retrasada eu estava em uma escola fazendo uma oficina, com mães trabalhadoras, a convite da coordenação, sobre as violências que nós sofremos. E este parlamentar utilizou este púlpito para uma fala transfóbica, todos ouviram e está gravado, e eu irei protocolar uma moção de repúdio”, disse Sonia Meire.

A parlamentar destacou ainda que este mesmo parlamentar faz parte da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e que inclusive queria ser presidente desta comissão. Sonia Meire também repudiou a fala do deputado estadual Luizão Dona Trampi (União Brasil), tentando criminalizar a deputada Linda Brasil e também os professores das escolas estaduais.

“Nós queremos dizer a todos que saiam da frente com o seu ódio, porque nós vamos passar com o respeito e o nosso amor. Vou protocolar a moção de repúdio que vai passar por este Plenário. Eu estou aqui indignada desde a última quarta-feira, quando foi feita a fala. E eu conto com o apoio dos vereadores, para mostrar que esta Câmara não é conivente com transfobia, racismo, LGBTfobia ou qualquer outra forma de discriminação contra qualquer ser humano”, finalizou a vereadora Sonia Meire.

Por Manuella Miranda – Foto: Luanna Pinheiro