STERTS emite Nota de Repúdio por ações do SINDIJOR em Sergipe

A Executiva do STERTS – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Rádio e TV do Estado de Sergipe vem a público repudiar as ações do SINDIJOR, que, de forma sistemática e intencional, busca criar obstáculos e restringir o exercício pleno da profissão de radialista, promovendo desinformação e distorcendo a legislação vigente.

Essas atitudes hostis e descabidas geram insegurança e prejudicam uma categoria essencial para a comunicação, que já enfrenta problemas reais devido às profundas mudanças no setor. As funções dos radialistas são garantidas pela Lei 6.615/78, pelo Decreto 84.134/79 e pelo Decreto 9.329/18, assegurando sua atuação em rádio, TV e mídias digitais. Entre suas atribuições estão a realização de entrevistas, a apresentação de programas de qualquer gênero e estilo — sejam de entretenimento ou noticiosos — narração de eventos, emissão de comentários seja em mídia de áudio (rádio ou podcast) ou audiovisual (TV ou streaming de vídeo) etc.

Não toleraremos tentativas de deslegitimar a categoria. Tomaremos todas as medidas necessárias para defender o direito de cada radialista, garantindo o pleno exercício de suas funções regulamentadas.

Aracaju, 13 de fevereiro de 2025.

Fonte – Executiva do STERTS – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Rádio e TV do Estado de Sergipe