STERTS EMITE NOTA E COBRA AÇÕES E PROVIDÊNCIAS SOBRE AGRESSÕES A RADIALISTA NA CIDADE DE LAGARTO

O Sindicato Dos Trabalhadores Em Empresas De Rádio, Televisão Aberta, Por Assinatura E Publicidade Do Estado De Sergipe, vem registrar a profunda preocupação que esta entidade e seus membros vêm constatando com as recorrentes agressões aos comunicadores do Rádio durante este período eleitoral, no nosso Estado de Sergipe.

Nos últimos dias constatou-se ameaças veladas em desfavor do comunicador Aclécio Prata, na cidade de Lagarto. Desta forma, solicitamos com a urgência que o caso requer.

Que a Secretaria de Segurança Pública apure as denúncias e individualize seus autores.

Por fim, esta entidade espera agilidade nas apurações e que possamos voltar a ter um ambiente seguro para o livre exercício profissional dos comunicadores no Estado de Sergipe.

fonte DIRETORIA DO STERTS