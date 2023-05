Suely Barreto anuncia pré-candidatura à prefeitura de Estância em 2024

Estância anseia por um novo começo e Suely Barreto quer liderar essa mudança. Com sua pré candidatura recém-lançada, ela é a única mulher na disputa e demonstra estar pronta para desafiar os políticos tradicionais da cidade. Com formação em direito e experiência em cargos públicos e projetos sociais, como “Independência Química” e “Mulheres de Cores”, Suely mostra ser a voz fresca e revigorante que a cidade necessita.

Mas Suely não é apenas mais uma candidata. Ela está comprometida com a criação de uma Estância vibrante e próspera para todos. Com o lançamento do seu quadro “Estância dos Meus Sonhos”, ela está colocando em pauta temas importantes, como a cultura local, o desenvolvimento do turismo, a revitalização das praias e reurbanização de espaços públicos. Suely acredita que a Estância dos seus sonhos se torne uma cidade turística e bem-sucedida, não só promovendo o desenvolvimento, mas também elevando o orgulho dos moradores da cidade.

Como presidente do diretório municipal do Cidadania, Suely também acredita em uma política moderna que possa ser um instrumento de mudança social real. Ela se preocupa com as questões que afetam a qualidade de vida das pessoas e está determinada a fazer a diferença. Em uma cidade onde a polarização política é a norma, a candidatura de Suely oferece uma alternativa viável para aqueles que buscam de fato, o novo para a cidade.

Enquanto outros nomes já foram ventilados, Suely é a primeira a oficialmente colocar seu nome à disposição do eleitorado. Sua candidatura vem chamando atenção entre os agrupamentos políticos da cidade. Com visão futurista e sua paixão por transformação, ela é uma força a ser reconhecida.

Ainda é cedo para dizer como será a polarização em Estância, mas a pré-candidatura de Suely Barreto é um sinal de que a cidade pode estar se preparando para uma mudança real e pujante em 2024. Suely Barreto, um nome para ficar de olho!

