SUELY MENEZES É RECEBIDA EM BRASÍLIA POR ELIANE AQUINO PARA FORTALECER AÇÕES SOCIAIS EM LAGARTO

Nesta segunda-feira, 11, a vice-prefeita eleita de Lagarto, Suely Menezes, foi recebida em Brasília pela Secretária Nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino, em um encontro marcado pela receptividade das sergipanas.

Durante a reunião, Suely destacou o compromisso de sua gestão em ampliar ações de inclusão social a partir de 2025, com foco no fortalecimento do programa Bolsa Família.

O diálogo buscou caminhos para que todas as mães em situação de vulnerabilidade social em Lagarto sejam incluídas no Cadastro Único, garantindo acesso ao programa e promovendo uma rede de proteção mais eficaz. A vice-prefeita eleita enfatizou que a meta principal é proporcionar mais qualidade de vida e oportunidades, especialmente para famílias em situação de risco.

“Nossa meta é fazer com que todas as mães em vulnerabilidade social estejam incluídas no CadÚnico e tenham acesso ao programa, por que o objetivo é dar qualidade de vida e oportunidade para as pessoas”, destacou Suely em suas redes sociais, reafirmando o compromisso de sua futura gestão com a inclusão e o desenvolvimento social.

Foto assessoria