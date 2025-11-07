Suely Menezes participa do CONGEMAS em Brasília e cumpre agenda com parlamentares

A vice-prefeita e secretária de Assistência Social de Lagarto, Suely Menezes, está em Brasília participando do 25º Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS), realizado entre os dias 5 e 7 de novembro. O evento reúne gestores de todo o país para discutir desafios, avanços e perspectivas para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Ao acompanhar painéis, debates e oficinas temáticas, Suely destacou a importância do encontro para o fortalecimento das políticas sociais no município. Segundo ela, o evento representa um espaço fundamental de construção coletiva. “Estar no CONGEMAS é uma oportunidade de renovar nosso compromisso com o SUAS. Aqui, nós discutimos os desafios reais dos municípios, compartilhamos experiências e construímos caminhos coletivos para fortalecer a assistência social em todo o país. É um espaço de aprendizagem e escuta que faz diferença no nosso trabalho diário em Lagarto”, afirmou.

Além da programação do encontro, Suely também cumpriu agenda institucional no Congresso Nacional. A secretária visitou o gabinete do senador Rogério Carvalho e dos deputados federais Fábio Reis e delegada Katarina Feitosa, apresentando demandas e reforçando a necessidade de apoio federal para ampliar os serviços socioassistenciais no município.

Sobre essas visitas, Suely ressaltou a importância do diálogo constante com os representantes sergipanos.

“Aproveitei a vinda a Brasília para dialogar com nossos parlamentares e reforçar as demandas de Lagarto. Essas visitas são fundamentais para buscarmos apoio, recursos e parcerias que fortalecem os serviços”, disse.

Ao unir formação técnica no CONGEMAS e articulação institucional nas visitas aos parlamentares, a secretária reforça, junto com a gestão municipal, o compromisso de manter Lagarto presente nos debates nacionais e atento às oportunidades que possam trazer mais estrutura e recursos para o município.

Ascom – Suely Menezes / vice-prefeita de Lagarto