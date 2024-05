“Sukita é um ladrão fino”, afirmou presidente da Câmara Capela, Alexsandro Nascimento

No programa Sergipe Verdade desta quarta-feira (8), o presidente da Câmara de Vereadores de Capela, Alexsandro Nascimento, fez duras críticas ao ex-prefeito Manoel Sukita no programa apresentado pelo radialista George Magalhães, na Sim FM.

Alexsandro Nascimento disse que a população conhece os dois lados da moeda. “ A população conhece quem é Alexsandro Nascimento e conhece quem é o ex-prefeito Sukita. Alexsandro Nascimento tem 16 anos de política. Não consta na minha relação, em meu nome ou em meu CPF um procedimento ou processo contra mim. Diferente do ex-prefeito Sukita, que se utiliza de um programa de rádio, de uma rádio que considero pirata, para poder passar para a população sergipana uma instabilidade que não existe no município de Capela com o intuito de pegar mais uma vez, futuramente, os cofres públicos do Município de Capela e colocar no bolso dele”, disse.

“Eu posso dizer que o ex-prefeito de Capela pegou o dinheiro do povo e saiu do Banco do Banese com esse dinheiro embaixo do braço e sumiu. Eu posso dizer que o ex-prefeito de Capela desviou verbas públicas e deixou o município em uma situação difícil. Eu posso dizer que os professores e os servidores efetivos do município de Capela sofreram diversas sanções devido às diversas irregularidades que ele construiu durante o tempo que ele esteve no mandato”, relatou o presidente da Câmara Alexsandro Nascimento.

“Eu posso dizer, que o ex-prefeito de Capela, Sukita é um ladrão fino conhecido do Estado de Sergipe. Agora ele não pode dizer isso de mim”, completou Alexsandro Nascimento.

Fonte e foto assessoria