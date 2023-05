Sulgipe recebe mais um prêmio da Aneel como uma das melhores distribuidoras de energia elétrica do ano 2022 

A SULGIPE – Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, cujo Presidente fundador é o Eng.º Jorge Prado Leite (de saudosa memória), conseguiu mais um Prêmio da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), como distribuidora de energia elétrica com melhor avaliação do consumidor. Já chega ao décimo quinto prêmio.

Os consumidores manifestaram seu grau de satisfação com relação aos serviços prestados pela SULGIPE, avaliaram a qualidade do fornecimento de energia e dos outros serviços prestados, além do atendimento e da confiança na distribuidora.

A SULGIPE possui a concessão do Governo Federal para distribuir energia elétrica para 14 municípios, sendo 12 (doze) na região sul do estado de Sergipe e 02 (dois) na região nordeste do estado da Bahia.

A cerimônia de entrega do Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor 2022, aconteceu na tarde desta quinta-feira (25/5), no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, onde a SULGIPE foi representada pela advogada, Drª Yvette Batalha Leite, sua Diretora Presidente e por Washington Vidal Santana, Ouvidor da Sulgipe.

O evento também contou com a presença do Secretário de Energia Elétrica do MME, Gentil Sá, do Secretário-Executivo do MME, Efrain Cruz, da Diretora do Departamento de Energia do Ministério das Relações Exteriores, Embaixadora Cláudia Santos, do Presidente da ABRADEE, Marcos Aurélio Madureira, do Diretor do ONS, Marcelo Prais, do Presidente de Administração da CCEE, Alexandre Ramos, além de outras autoridades do setor.

Na sua página do Facebook, Ivan Leite, ex-prefeito de Estância e ex- deputado expressou suas felicitações à Sulgipe e a todos que fazem essa grande empresa. “Parabéns a todos que fazem a SULGIPE e aos consumidores, a gratidão pelo reconhecimento dos bons serviços prestados”, disse o empresário, acrescentando que a Sulgipe é orgulho para SERGIPE.

Por Magno de Jesus